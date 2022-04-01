我國邊境解封何時能解封仍是未知，交通部觀光局今年仍將布局重心放在國內旅遊市場，為激盪國旅市場新火花，觀光局與國內6家OTA（網路旅行社）業者合作，在全新網站「在地特色旅遊-島嶼進行式」（http://fascinating.taiwan.net.tw/）上架深度旅遊產品，並舉辦全民網紅徵稿活動，邀請民眾上傳美拍美錄的台灣風景，獲獎民眾可獲得和平島24小時島主等多樣旅遊好禮。

觀光局透過區域概念推廣在地旅遊，打造全台各具特色的區域性旅遊目的地，KKday、AsiaYo、易飛網、易遊網、雄獅、FunNow等6家OTA業者，公布自家特色限定亮點系列遊程與優惠活動，包含遊玩馬祖全新選擇南北之星開航、超人氣離島水上行程，還有超夯鐵道旅遊行程如環島之星、郵輪式列車、藍皮解憂號等遊程。

觀光局表示，以推廣精緻、在地、創新、多元，具深度與高品質的台灣旅遊，彰顯地方特色亮點為中心思考。今日一同開跑的「全民網紅徵稿」活動，邀請民眾依據不同觀光主題，上傳美拍美錄的台灣各地風景，並交由網友投票選出心目中最佳風景，參與投票者還有機會參加抽獎活動，獲獎民眾則可到和平島擔任24小時島主。