有名正妹在百貨公司上班，她表示要上廁所掀開馬桶蓋，看到腳印、尿液就覺得很討厭，甚至還看過一攤月經血，她還提到有幾次看見穿著漂亮的美女進出廁所後，那間廁所就髒到爆，讓她呼籲能「將心比心」體諒打掃阿姨嗎；網友留言表示「夜店女廁比男廁還髒」、「有掃過經血黏在牆上很詭異的高度」。

「女生可不可以乾淨一點」，一名正妹在「Dcard」論壇發匿名發文，她表示自己在百貨公司上班，每當要上廁所的時候，都覺得很煩燥，她提到每次進到廁所，掀開馬桶蓋，就看到腳印，或是滿地的尿液以及些許大便，甚但還看過一攤月經。

有名正妹狂轟百貨公司女廁所超髒，屎尿、月經血讓她看了好恐怖。（翻攝自Dcard）

她也提到知道大家怕公共廁所髒，所以用蹲姿上廁所，但是她認為至少也擦一下腳印，或是不小心滴到馬桶蓋的尿液，她還提到曾看過好幾次穿著漂亮的美女，進去廁所出來後，裡面就是髒到爆，讓她覺得是否可以將心比心，體諒打掃阿姨的辛苦，她也比喻「若朋友或家人去你廁所留下一堆腳印跟屎尿會開心嗎」，也真心覺得現代人越來越不會換位思考。

文章一出，網友紛紛留言表示「在夜店工作過，女廁髒亂的程度比男廁誇張」、「很多時候明明是前面的人弄髒的」、「不一定是出來的人用的啦」、「我也在百貨上班，覺得客用廁所超髒」、「以前在大學上廁所每次開門都像驚喜包」、「最討厭那種尿滴到馬桶蓋上不清掉」、「有掃過經血黏在牆上而且是很詭異的高度」、「我每次都帶著酒精去噴，狂擦」。