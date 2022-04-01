曾於美國中央情報局（CIA）任職達34年的專家1日指出，即使是表面上權勢無可匹敵的蘇聯總書記，仍可能在政治精英們的共同反對下被迫下台；而目前來看，俄羅斯除普丁（Vladimir Putin）之外，最有權勢者應是前俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長、目前擔任聯邦安全會議秘書長的帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

前CIA資深官員、目前於美國喬治城大學（Georgetown University）擔任兼任教授的倫登（Douglas London）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），綜觀蘇聯歷史，就算是最有權勢者，也可能在決策圈政治精英們的合作下慘遭毒手。

如前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）去世後，秘密警察頭子貝利亞（Lavrentiy Beria）就在其他政治高層聯手下迅速被捕並處決；史達林的繼任者赫魯雪夫（Nikita Khrushchev），也由於被認為在古巴飛彈危機中對美國讓步，遭他最信任的副手布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）等人拉下台。

而在普丁政府中，目前身處「一人之下、萬人之上」地位的人，就是帕特魯舍夫。他和普丁一樣，蘇聯時期於國家安全委員會（KGB）任職，並從普丁手上接過FSB局長的職位。

倫登指出，在俄羅斯政治決策圈中，帕特魯舍夫看起來與普丁關係最為密切，且多年來對外堅定支持普丁決策，但在烏克蘭戰況不利之下，無法保證他願意留在普丁的「泥船」上；為了利益或自我保護，情報、安全與軍事機構高層都可能對普丁施加壓力，要求他改變政策，甚至迫使他下台。