未帶小黃卡狂歡即日開罰，中山分局擴檢酒店嚴防破口。

中央流行疫情指揮中心宣布，自4月1日起前往特定娛樂場所消費的顧客，應攜帶至少接種3劑疫苗的小黃卡或證明，從業人員也需接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

北市警中山分局在新規上路首日晚間11時，由分局長許頌嘉親自率隊，到轄內林森北路等地的八大行業實施擴檢，同時向業者宣導配合落實防疫措施。