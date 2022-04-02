未帶小黃卡狂歡即日開罰 中山分局擴檢酒店嚴防破口 00:002022/04/02 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中山分局動員大批警力，到酒店等八大行業擴大臨檢。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 未帶小黃卡狂歡即日開罰，中山分局擴檢酒店嚴防破口。 訂閱影音： 中時新聞網 中央流行疫情指揮中心宣布，自4月1日起前往特定娛樂場所消費的顧客，應攜帶至少接種3劑疫苗的小黃卡或證明，從業人員也需接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。 北市警中山分局在新規上路首日晚間11時，由分局長許頌嘉親自率隊，到轄內林森北路等地的八大行業實施擴檢，同時向業者宣導配合落實防疫措施。 科技執法4／1上路！車輛未讓行人 違者最高罰3600元 大甲媽遶境4／8起駕 顏清標籲信眾快做這件事 #小黃卡 #中山分局 #擴檢 #未帶 #狂歡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 榮成啟動第三波回台投資計畫 未來三年將砸35億元 20:532022/03/31 財經 開箱片曝光！全台首輛特斯拉警車進駐高市 加速如超跑超酷炫 09:542022/04/01 社會 樂成宮媽祖起駕 3劑規定繞境帶小黃卡 10:232022/04/01 生活 和碩前副總蔡進國遇難 山友曝登山帶一神物能救命 11:072022/03/31 生活 《興櫃股》雙引擎點火 基米今年營運審慎樂觀 10:482022/04/01 財經 電動車款推陳出新！凱基投信：未來移動題材長線可期 18:352022/03/31 財經 違章工廠合法大限結束 2000家仍不申請 4月開鍘 20:362022/03/31 生活 鳳山里長喝醉爆街頭鬥毆 過往「砸店」事跡被起底 17:592022/03/31 社會 特首選舉擬再延1年 林鄭：未獲通知 04:102022/04/01 產業財經 被陳柏惟嗆未來俄羅斯人 蔣萬安4字強硬反擊 13:262022/04/01 政治 戴琪：對中國加徵關稅未收效 應改刺激國內生產 10:442022/03/31 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。