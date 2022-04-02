歐洲聯盟（EU）與中國今天召開視訊峰會，會後歐盟理事會（European Council）主席米歇爾表示，雙方同意烏克蘭戰爭正在威脅全球安全，他並提醒中國勿協助俄羅斯侵略行為。

米歇爾（Charles Michel）在記者會上說：「歐盟和中國都同意，這場戰爭正在威脅全球安全與世界經濟。」

他並表示：「任何嘗試規避制裁或協助俄羅斯的行為，都會造成戰爭拖長，導致更多人命損失和更大的經濟衝擊。」「對於任何在財務上或軍事上嘗試幫助俄羅斯的行為，我們將保持警戒。」

但米歇爾也說：「中國若採取正面步驟來協助終止戰爭，將受到所有歐洲人與國際社會的歡迎。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在與中國國家主席習近平進行會談後表示，歐洲最高層官員警告中國領導人，勿協助俄羅斯攻打烏克蘭或是規避西方制裁。

她在記者會上說：「我們非常清楚表明，中國不應該干預我們的制裁。」「否則這會導致中國在歐洲的名譽受到重大損傷。」（譯者：張正芊）1110401