明天就是清明連假第一天，為避免國內疫情多點持續爆發，衛福部也做出相關指引，包括各縣市納骨塔須採分流管制、有祭祀需求一律改在戶外舉行等。《中時新聞網》亦整理各縣市清明連假防疫措施，供民眾參考。

●基隆市：

市內納骨塔一律不開放民眾進入，改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜。

●台北市：

市內納骨塔實施人流總量管制；治喪時禁止使用「吹奏型樂器」，樂隊人數限制5人以下。

●新北市：

市內納骨塔實施人流總量管制，並增設戶外棚架供民眾祭拜。

●桃園市：

市內納骨塔實施人流總量管制，並增設戶外棚架供民眾祭拜。

●新竹市：

市內納骨塔實施人流總量管制，並增設戶外棚架供民眾祭拜。

●新竹線：

竹北市第四公墓納骨塔不開放民眾入塔，改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜。新埔鎮納骨塔至4日皆不開放民眾入塔，改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜，開放時間為上午8點至下午4點，5日後塔外廣場不開放祭拜。

關西鎮納骨塔至4日皆不開放民眾入塔，改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜，開放時間為上午8點至中午12點，5日後塔外廣場不開放祭拜。

湖口鄉和興第一公墓開放民眾進納骨塔祭拜，並實施人流總量管制；湖口鄉和興納骨堂上午8點至下午2點開放民眾進納骨塔祭拜，並實施人流總量管制。

竹東生命紀念館開放開放民眾進入祭拜，並實施人流總量管制，開放時間為上午8點至下午4點。

●苗栗縣：

頭份市、造橋鄉、竹南鎮、卓蘭鎮、通霄鎮等納骨塔實施人流總量管制。

西湖鄉、三義鄉等納骨塔皆不開放民眾進入，改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜。

●台中市：

市內納骨塔實施人流總量管制，並增設戶外棚架供民眾祭拜。

●南投縣：

縣內納骨塔實施人流總量管制。

●彰化縣：

和美鎮、福興鄉、永靖鄉、埔心鄉、鹿港鎮及埔鹽鄉等6個鄉（鎮、市）不開放民眾進入，其餘塔樓未禁止，並實施人流總量管制。

●雲林縣：

縣內納骨塔一律不開放民眾進入，改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜。

●嘉義市：

市內納骨塔實施人流總量管制。

●嘉義縣：

縣內納骨塔實施人流總量管制。

●台南市：

市內納骨塔實施人流總量管制，並增設戶外棚架供民眾祭拜。

●高雄市：

市內納骨塔實施人流總量管制，每梯限時10分鐘以內，並增設戶外棚架供民眾祭拜。

●宜蘭縣：

縣內納骨塔實施人流總量管制。

●花蓮縣：

縣內納骨塔實施人流總量管制，嚴禁帶香入內，祭祀品限於室外擺放。

●台東縣：

縣內納骨塔一律不開放民眾進入，改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜。