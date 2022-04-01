英國大文豪莎士比亞(William Shakespeare)的經典愛情名著《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet)，相信無人不知無人不曉，該劇為中世紀愛情注入雋永浪漫情懷。近期，義大利知名景點「茱麗葉故居」(Casa di Giulietta)擺放的一尊茱麗葉雕像傳出遭遊客每天上下其手，造成衣服磨損使它原形畢露。有網友因此在社群發起「為茱麗葉伸張正義」(#justiceforjuliet)活動，要大家別再摸了。

根據外媒報導，位於義大利北部維洛納（Verona）的「茱麗葉故居」(Casa di Giulietta)是許多觀光客慕名前來朝聖的地標，正門口前佇立一尊茱麗葉的青銅雕像，仰頭一看便是聞名遐邇的「茱麗葉陽台」。近期，抖音平台有一名網友PO出一段畫面，顯示美麗的茱麗葉胸前的衣服已經被摸到褪色掉漆，路過的遊客經過都會向前對她「毛手毛腳」，導致雕像露出明顯的胸部形狀，看上去模樣十分詭異。

該網友在影片寫下「為茱麗葉伸張正義」(#justiceforjuliet)的標籤，更稱「茱麗葉遭性騷擾」，呼籲大家別再因為自己一時雀躍而伸出狼爪，貼文一出引起大批網友討論論戰。有網友看了哭笑不得表示:「天吶…她當時不是才12歲嗎…」、「我會選擇牽她的手」、「為什麼大家直覺都是摸胸…」底下有自稱是導遊的網友跳出來緩頰，表示其實手摸茱麗葉右側胸部許願的話，能夠在感情運裡得到她真心的祝福，同時叫大家冷靜「她只是一個角色」。