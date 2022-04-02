德國批准 58輛步兵戰鬥車運交烏克蘭 03:072022/04/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導，德國國防部已批准，運送數十輛步兵戰鬥車（IFV）給烏克蘭。這些戰車原屬前東德所有。 「週日世界報」（Welt am Sonntag）報導，這58輛PbV－501型步兵戰鬥車配備加農砲和機槍。 報導中並說，德國在1990年代末期將這批戰鬥車轉交瑞典，其後瑞典出售給捷克一家公司，如今這家公司有意轉售給烏克蘭。 各國自德國取得的武器若欲轉賣他國，必須先申請德國當局批准。（譯者：張佑之）1110401 應澤倫斯基所求 澳洲將供烏克蘭裝甲運兵車 美日欲邀東協國家加入印太經濟架構 防晶片危機 #德國 #步兵戰鬥車 #報導 #58 #給烏克蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 績優體育班評選 明德高中、正德國中3連霸 04:102022/03/31 地方新聞 歐盟將在中歐峰會上施壓北京 促在俄烏戰中保持中立 08:422022/03/31 兩岸 報復西方 克宮暗示未來出口品可能全都用盧布計價 13:562022/03/31 國際 在岸人民幣 收跌158個基點 19:062022/04/01 財經 被俄羅斯逼急了 歐洲向卡達尋求天然氣替代品 16:422022/04/01 國際 學測58級分通過台大醫學院一階 分數創歷年新低 12:422022/03/31 生活 德國研究「生質甲烷」 減少俄羅斯天然氣的依賴 23:162022/03/31 國際 普丁重申4／1起須以盧布購氣 德啟動能源緊急第一級警告 04:102022/04/01 全球財經 《國際產業》天然氣供應吃緊 巴斯夫生產亮紅燈 13:182022/03/31 財經 《國際金融》和談上漲行情結束 歐股回落、德股受傷 09:482022/03/31 財經 普丁支持度破8成！董智森為「這事」怒嗆德國說謊：真丟臉 14:312022/04/01 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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