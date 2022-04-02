媒體報導，德國國防部已批准，運送數十輛步兵戰鬥車（IFV）給烏克蘭。這些戰車原屬前東德所有。

「週日世界報」（Welt am Sonntag）報導，這58輛PbV－501型步兵戰鬥車配備加農砲和機槍。

報導中並說，德國在1990年代末期將這批戰鬥車轉交瑞典，其後瑞典出售給捷克一家公司，如今這家公司有意轉售給烏克蘭。

各國自德國取得的武器若欲轉賣他國，必須先申請德國當局批准。（譯者：張佑之）1110401