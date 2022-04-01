高雄國際機場疫情前2019年客運量達750萬人次是我國第二繁忙機場，為因應後疫情時代旅客量復甦還有亞洲新灣區、高鐵延伸屏東等發展，民航局斥資745億元高欲打造雄機場新航廈，預計2025年動工、2040年完工，將國際線年容量提升至1,490萬人次。

民航局官員表示，計畫分成兩階段，目前第一期373億元經費已經獲得行政院同意，經費經由民航作業基金支出。接下來將招標專案管理後，再啟動基設、細設等作業，預計2025年動工，第一期預估2032年完工。

工程作業將從滑行道、新航廈東側著手，先把部分國際航線改建，未來高雄機場將不分國際、國內航線，會形成集中式大航廈，而國際線、國內線年容量將變為1,490萬人次及160萬次。原先國內航廈年容量為420萬人次，改建後反而下降，官員解釋，因為隨著高鐵等發展，國內路網較以前成熟，預估國內線需求會下降。