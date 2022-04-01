烏克蘭總統澤倫斯基在比利時國會視訊演說時表示，和平比俄羅斯的鑽石、石油、天然氣更加珍貴。前民進黨立委郭正亮表示，俄羅斯的碎鑽產量就佔了全球的三分之一，看到這些資源，可見俄羅斯有多恐怖，萬一俄羅斯要求全部用盧布去買，那就死定了。
郭正亮1日在中天政論節目《正常發揮》中表示，俄羅斯的碎鑽產量就佔了全球的三分之一，俄羅斯全世界第一、南非則是第二，從這兒就知道這個國家多恐怖，俄羅斯目前還沒有盤點它的資源，如果俄羅斯要求全部用盧布來買，那就死定了 。主持人丹申廣不禁問，「這會發生嗎？」
郭正亮接著表示，俄羅斯給歐洲兩個禮拜的緩衝期，但還是要支付盧布。歐盟27個國家、北約30個國家，成員國參差不齊，很多人壓力不一樣，像油價那麼貴，西班牙和葡萄牙就要推出凍漲，因為中下階層受不了；而德國總理蕭茲是社會民主黨員，中下階層是他的支持者，未來他撐得住嗎？
郭正亮點出，法國總統馬克宏4月10日就要選舉了，他大概也會算，馬克宏在第一輪總統選舉，一定會過，不過到了第二輪，能源危機一出來，右派的聲音一定很大。
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