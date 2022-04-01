有名正妹表示與男友相愛多年，由於男友在外租屋，薪水繳付租金與生活費所剩無幾，因此兩人出去玩、吃飯、看電影的花費都是由她支出，如今卻眼見男友被家人逼去相親，甚至還有先與相親對象同居一個月，讓她很灰心不知道該怎麼面對這樣的感情；網友紛紛表示「妳該清醒了，別在執著」、「有女友還跟別人同居，傻眼」、「搞不好你是小三，或是只是跑友」。

「男友被家人逼相親然後一起同住」，一名正妹在「匿名公社」匿名發文，她表示與年紀差快10歲男友交往近7年，但是她從來沒見過男友住在南部的爸媽，她提到由於男友在外工作租屋，賺的薪水付房租與生活費所剩無幾，因此，有在打工賺錢的她，幾乎支付與男友出去玩、吃飯、看電影的費用，她也認為兩人因為少見面，一個月能與男友碰面不到5次。

有名正妹男友被家人逼去相親，男友還要和相親對象同居一個月，讓她不知該怎麼面對。（翻攝自匿名公社）

就在兩人交往期間，男友家人曾幫忙相親，還要求男友要與相親對象同住1個月，1個月後雙方家長再決定是否要成婚或分開；她還提到由於男友年紀已達家中標準，被要求今年一定要結婚，但是她不想中斷學業，想等畢業後再決定。

然而，她很想阻止男友不要再被家人逼去相親，還表示男友家人只知道她們兩人是偷偷交往，但是令她不解明明想愛的兩人，為什麼要被家人決定婚姻未來；她最後也提到男友手機已經被沒收，她無法聯絡到男友不知道怎麼辦。

文章一出，網友紛紛留言表示「妹子啊，妳該清醒了，別在執著」、「千萬不能嫁給他，不然妳會後悔一輩子」、「有女友還跟別人同居，傻眼」、「放生吧！人生都沒主見逼相親就算了」、「妹妹妳只是砲友，相信我。女人的直覺」、「都幾歲了，還被控制住」、「搞不好你是小三，或是只是跑友」。