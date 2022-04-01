台南高鐵站擠滿大批旅客。（曹婷婷攝）

台南高鐵站擠滿大批旅客。（曹婷婷攝）

受東南水泥拆除高塔壓斷電塔影響，造成高鐵新左營站到台南站之間停駛，台南高鐵站1日下午4點起，因台南以南電力中斷，列車完全停駛，台南站成為終點站，從高雄站北上的旅客也湧入台南，台南站擠滿大批旅客，下午4點到至晚間10點，約湧入6萬人。台南市長黃偉哲晚間表示，針對東南水泥公司施工疏失衍生行政成本，將對東南水泥求償到底。

適逢清明連假前夕，返鄉人潮南來北往，受到這起意外影響，打亂不少旅客返鄉、出遊節奏，高鐵台南站緊急調度百輛接駁車疏運人潮，也有不少民眾從高雄開車到台南站接人，導致高鐵站周邊車潮壅塞，民眾無奈說，「之前三井outlet開幕都沒塞得這麼誇張！」也有人無奈說，今天人潮堪比跨年演唱會了！

台南市政府為此也成立緊急應變小組，歸仁分局趕赴現場指揮車流，保大及交通大隊支援周邊交通疏導，並派遣線上警力加強高鐵站、台鐵中洲站、中正南路沿線巡視，視各路口狀況調整崗位，共派遣132人次警力。

高鐵晚間10時30分恢復通車，原本等候接駁車乘客皆引導回高鐵站內搭乘列車，目前已無等候接駁車乘客。

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