「生命的樂章」裝置藝術結合追思文化，讓參與民眾能遙寄思念。（業者提供／盧金足台中傳真）

清明節慎終追遠，結合環保、行善，五湖園生命智慧園區發展「綠色祭祀」，推動「以功代金」，包含電子香、電子蠟燭、電子牌位、金紙等祭祀用品的升級改造，規畫愛心聯名讚普拜桌、公益市集、捐血活動等，傳達對地球對生命的珍愛，攜手公益團體推出愛心供品，讓民眾在購買供品時能幫助弱勢群體。

五湖園總經理雷靜怡表示，五湖園舉辦追思文化節，延續企業創辦人的理念，因應當代趨勢的方式傳承本土文化，五湖園開發集團攜手公益團體舉辦公益愛心市集，與「愛在沸騰」捐血車、綠色祭祀文化巡迴展、生命的樂章大型裝置藝術等，。

從元宵節到清明節的祭祀高峰期，該園區貼心安排提供每個周末前來追思的民眾接駁專車，免去以往清明祭祖大塞車的困頓，同時提供未能及時前來園區祭祖的民眾各項線上服務，透過「線上天堂」線上追思、「線上直播」參與線上法會共霑法喜。

今年度「愛 生命」文化節以探索生命為題，服務中心的大型裝置藝術「生命的樂章」，將黑白的五線譜轉化為彩色音符錯落懸掛於空中，歌頌生命的美妙與無限可能，結合追思卡文化，民眾紛紛前往親手書寫對逝去至親的想念，將追思卡懸掛於裝置藝術之上，透過音符，遙寄思念。

從清明節期週週進入園區近萬民眾的狀況推算，一個周末一人點一炷香就有一萬炷，以電子蠟燭、電子香取代傳統香枝，減輕地球的負擔，提供園區貴賓安心的無煙追思空間。

五湖園改造金紙的紙質，研發全竹製的紙質，金箔砸重本選用能完全燃燒的完整金箔，不讓殘留物及不完全燃燒的氣體汙染環境。

今年「以愛傳愛」公益市集，五湖園攜手台中市身心障礙者福利關懷協會微笑天使烘焙坊、伊甸社會福利基金會迦南園烘焙、瑪莉亞會福利基金會瑪莉媽媽手作麵包、台中市自閉症教育協進會、中華好家庭關懷協會等公益機構舉辦愛心市集。

此外，推出各種愛心禮盒及多項愛心供品，讓民眾在購買供品的同時能幫助到弱勢群體，園區大力鼓勵民眾關懷生命，推出消費滿額就贈愛心小禮的活動。

五湖園開發集團說，愛心市集只是五湖園「以功代金」的其中一環，「愛 生命」文化節期間，園區「愛在沸騰」捐血車，號召大家一起為台灣醫療資源盡心力。