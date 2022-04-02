由於新冠肺炎疫情持續升溫，台積電（2330）1日傳出，將決議從4月2日起啟動分組分流及居家／異地辦公措施，同時避免面對面會議，並暫停一切慈善基金會、文教基金會活動。

新冠肺炎疫情近期持續升溫，台灣多點同時爆發不明感染源，顯示疫情步入緊張態勢，指揮中心甚至還在基隆啟動類普篩措施，以防堵疫情擴散。台積電為避免疫情影響晶圓廠運作，也宣布多項措施，包含分組分流、居家／異地辦公等。