香港已故天后梅艷芳，雖已離世多年仍受到大批粉絲的擁護，還有導演將她傳奇的一生拍成傳記供粉絲們留念，但沒想到梅艷芳的親哥哥梅啟明在去年突然向法院控訴電影公司侵權、試圖爭奪遺產，遭到母親痛罵並登報斷絕母子關係，之後又爆出梅啟明婚外情等醜聞，讓周圍所有人不得不與他劃清界線。但近日他突然公開悔過書認錯，向妻兒及老母親道歉乞求原諒，再度引發熱烈討論。

根據香港媒體的報導，梅啟明在2021年突然向電影公司「安樂影片」提告侵權，並聲稱自己擁有梅艷芳的商標權而引起軒然大波，而他高齡98歲的母親看到後氣到公開痛罵他「財迷心竅」，打算與他斷絕母子關係，加上梅啟明隨後也遭到媒體爆料，與一名泰籍情婦發生婚外情，讓所有人紛紛與他切割，避免自己與頭痛人物沾上邊。

而一直以來都堅持自己沒有錯的梅啟明，卻突然在26日向媒體公開發出悔過書，信中除了向老母親與妻子、兒子道歉外，也承認「沒有盡到兒子、老公及父親的責任，做出傷害他們的行為、不忠不義的錯誤認識了第三者」；文中他也提到自己已與泰籍情婦分手，承諾會好好照顧母親、妻小，做個父親該有的榜樣。

事後，梅啟明接受採訪時透露，現在已經獲得妻兒的原諒搬回家中，還是12歲兒子替他執筆寫的悔過書，他也十分有信心能獲得母親的原諒。不過，對於他過去總總的行為還是讓網友們看了直搖頭。