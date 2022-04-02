央行近期意外宣布升息1碼，是睽違逾十年半以來首度升息，首當其衝的就是房貸族，以房貸金額1千萬元來說，每月要多付近1200元的利息。而在利率升高情況下，市場密切關注是否對房市帶來衝擊，有網友在PTT以「這次升息最先修正價格的會是哪裡」為題發文，引發熱烈討論，有人分析指出，台北、新竹房價反而會漲，至於南部房價則有可能下修。

原PO表示，「基本上南部不用看了，台南高雄一堆房子不到千萬，貸款頂多六七百萬，房價太便宜沒什麼好修正的，一個月多繳幾百元不痛不癢」，他認為比較可能修正的縣市是台北、新北、新竹、台中，因為這些地方買房都要兩三千萬，貸款都是八位數起跳，每個月要多繳上千元，應該是衝擊最大的地區，理論上這些地方也要先崩才對」。

有專業網友深入分析，認為台北、新竹反而會漲，因為這2縣市就業充沛、人口重度集中，實際需求遠遠大於數據顯示，投資客加價租金，房客只有吸收一途，那不想吸收的呢，只能加入買房行列，加大台北、新竹之需求量。他強調，在供給仍不足的情況下，加上建商成本提高，推案受影響，反而拉大台北新竹之供需差距，房價應該噴更大。

至於桃園、台中、新北，該名網友則認為這3縣市工作機會相對沒那麼多，但建設蠻多的，除非餘屋量大的重劃區房價則可能受影響；南部房價則有可能下修，主要原因在於其漲幅來自不少北部客炒作，放著養，但需求沒實際提升，且基期墊高不少，升息之後還要多付成本。

房市趨勢專家李同榮則表示，美國聯準會Fed透露擴大升息的可能，預估未來兩年台灣利率極可能升息至四碼以上，一旦升息超過四碼~六碼，也就是接近3%利率，將成為多頭房市反轉向下的指標，預計升息四碼以上的時間點最有可能落在2024上半年。