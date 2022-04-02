現代人健康意識抬頭，近來因為新冠肺炎疫情影響，讓人們對於如何與地球永續共存的問題更加重視；在即將到來的4月7日「世界衛生日」，呼應今年的設定主題：「我們的星球，我們的健康（Our planet, our health）」，小花平台提醒，值此非常時刻，每個人都要更注重自己的健康，預先做好保險規劃，防患於未然，才是保護自己的上上策！

世界衛生組織（WHO）訂定4月7日為「世界衛生日（World Health Day）」，旨在呼籲全球對於衛生、健康工作的關注，提高人們對於衛生領域的素質和認識，同時也強調健康對於勞動創造和幸福生活的重要性。

今年衛生福利部國民健康署經由積極爭取，獲得亞太經濟合作會議（APEC）經費補助，提出結合飲食、運動、生態及經濟等4大元素的「新健康生活型態」原創概念，藉由綠色飲食及生活化運動，倡議環境永續與經濟發展的雙重效益，並獲得國際專家學者及各國經濟體的支持與迴響。

趕緊看一看：這3險種你保了沒？

有關新冠肺炎疫情，根據最新統計數據、截至本（3）月23日止：全球累計4億7,318萬236例，其中有609萬7,880例死亡。據專家指出，隨著各國政府解除防疫措施，加上接種疫苗後免疫力下降及傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2肆虐……等種種因素釀成「完美風暴」，導致歐美國家的確診病例再度攀升。

面對全球新冠肺炎疫情居高不下、確診人數屢創新高，小花平台保險顧問再次提醒，趕緊把保單拿出來好好review一遍吧，尤其是不幸在罹患新冠肺炎時，可以立即啟動理賠給付的險種，你保了沒？

非保不可險種1、實支實付型醫療險

首先，建議優先考量實支實付型醫療險，所謂的「實支實付」又名為「限額給付」，意即在某個上限內花費多少就理賠多少，全憑醫療收據來申請理賠，保險公司也不會多給；另外，值得一提的是，還有一些實支實付醫療險具有「選擇轉換日額給付」的福利，也就是當保戶住院後，假設評估沒有太多雜費或是其它支出時，可以選擇考慮以「日額給付」領取依照天數計算的定額保險金，「看哪個划算就選哪個！」