每每聽到勞保基金有破產危機，總是讓人心驚慌，不免擔心自己辛苦一輩子的努力最後可能化為烏有？根據勞保局最新公布勞保基金精算報告指出，勞保預計破產時間從原先預估的民國115年「延後」2年至117年，潛藏的負債更高達將近新台幣11兆元；換言之，許多人繳了一輩子的勞保基金將在6年後破產，這不是危言聳聽，也不是不可能發生的事情，實在是刻不容緩亟待正視的課題！

勞保破產：預估有13萬人將受到影響！

有關「勞保基金要破產」這件事首當其衝受影響的將有13萬人「少領1整年」勞保退休金；根據勞工保險條例規定，勞保退休金法定請領年齡自今（111）年起將調高1歲，也就是必須年滿63歲才能請領，直接影響已達原本法定年齡即可請領勞保退休金的民眾，預估全台約有13萬人將受到影響。

另一方面，有關勞保基金破產相關問題：勞保基金為什麼會破產？為什麼勞保基金不能倒？面對勞保基金破產危機，你我該如何拯救自己的退休金？以下跟著小花平台一起來了解為什麼勞保基金會破產？

首先，說到勞保基金破產的最主要的原因還是歸結於人口結構快速改變，其中因為生育率下降與出生數減少而帶來的少子化問題，使得有能力繳納保費的年輕族群愈來愈少；另一方面，隨著今天醫療科技日新月異，致使死亡率下降、平均餘命延長，無形中加速了老年人口比率的上升，各項社會保險的年金給付也將隨之增加。

其實有關於勞保基金破產這件事已不算是新聞，可說是舊聞了，根據勞動部勞保局公布的《勞保財務精算評估報告》顯示，勞保基金自106年起就已出現保費支出高於保費收入的情形；換句話說，這4年來勞保持續入不敷出，出現逆差，如果勞保不進行改革、收支缺口持續擴大，預估勞保基金將在6年後、117年就會「歸零」破產！

面對勞保基金的財務危機，可說是迫在眉睫、刻不容緩了，最讓時下年輕世代感到憂心的是，勞保保費恐怕會愈繳愈高，等到退休時，卻可能愈領愈少，甚至還得接受勞保基金恐有「破產」之虞。