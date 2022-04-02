國內春季大型環境教育旗艦活動「宜蘭綠色博覽會」，3/26-5/8在冬山河生態綠舟登場。今年以「夢幻島嶼」為主題， 對準聯合國「全球永續發展目標 SDGs」與森川里海國土生態綠網，期許遊客理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活情境，而4月春季連假精彩內容不斷，有「藍河蟲洞水簾光影秘境」驚艷登場等民眾打卡、東森yoyo見面會為園區注入青春活力、更邀請亞洲唯一潮流藝術小丑街舞團體缺席舞團等多組表演團隊帶來精采亮點演出。

2022綠博限時打造「藍河蟲洞水簾光影秘境」/林育德 攝/財團法人蘭陽農業發展基金會提供

綠博自3月26日至5月8日為期44天，在具有休閒與自然生態教育意義的冬山河生態綠舟風景區舉辦，規劃1座烏龜怪方蟹大型表演舞台、1處藍河蟲洞水簾光影秘境、 2條冬山河道人文生態導覽遊程、3個遊戲互動體驗區、 12個寓教於樂的永續發展主題展館、20座生物多樣性與多元文化裝置藝術，融合國際與在地優秀團隊的舞樂戲劇演出、人文生態遊艇導覽、假日創意市集、街頭藝人演出等。

其中為綠博期間限定所打造的「藍河蟲洞水簾光影秘境」，利用現地岩磐山洞地景妝點絢麗燈光，讓人彷彿置身被稱為世界第九大奇跡的Waitomo Glowworm Caves懷托摩螢火蟲洞，民眾可乘遊船透過河流水道進入璀璨星雲的驚奇蟲洞，環繞在浩瀚無垠的美麗銀河中，也可步行進入留下令人難忘的藝照。

乘著兒童節假期，綠博也邀請到東森yoyo羚羊哥哥跟KIWI姊姊於4月5日11:00-11:30登上園區水岸舞台舉行粉絲見面會，更有亞洲唯一潮流藝術小丑「缺席舞團」、聲音甜美清亮的歌手蔡永淳等多組表演團體輪番上陣，為春節假期留下美好回憶。

2022「烏龜怪方蟹水岸舞台」，每天都有精彩演出。/財團法人蘭陽農業發展基金會提供

連假來不及前來的外縣市民眾也別擔心，今年綠博特別與夥伴縣市合作，推出「縣市周優惠」，限定期間內入場持身分證件的夥伴縣市民可享有百元優惠。時間分別是彰化週3月28日 - 4月03日，台東週4月11日 - 4月17日，新北週4月18日 - 4月24日，花蓮週4月25日 - 5月01日，台中週5月02日 - 5月08日，歡迎全國各地的好朋友們走入這座夢幻島嶼，許下美好永續的心願。 (廣告)