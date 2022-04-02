Q:烏俄戰爭爆發以來，國際金價與油價水漲船高，隨著戰事推進到3月29日烏俄第五輪談判，俄國表示「此次談判很有建設性」，並承諾將減少軍事行動，也為戰爭談和露出曙光，國際油價應聲下跌，WTI原油跌幅高達7%，如果未來順利停戰，油價有機會回穩嗎？未來怎麼看？

A:自戰爭開打以來，國際油價一路飆漲，最高來到一百三十美元，而後隨著戰事緩和回到九十三美元，後續價格則在此區間震盪。

短期來看，雖然談和有機會讓油價回穩，但長期而言，因為疫情加上戰爭讓油價一路飆升，而上游原物料上漲，帶動通膨加劇，又再次推動油價上漲，整體看起來，這已是不可逆的循環，因此，油價長線來看依然有上漲空間。

在石油產業鏈中，從探勘到挖井都需要時間，自二○二○年疫情爆發後，國際油價一度來到六．五美元，甚至在期貨上還出現負油價，當時相關石油公司被迫倒閉，而後雖然疫情回穩，油價上漲，但中間缺工問題依然無法解決，供需失衡下，油價下跌有限。

再者，過去幾年，雖然人類一直尋求新能源能夠取代石油，但新能源普及也尚未成熟，在石油輸出國組織(OPEC)國家中，除了沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國家有閒置產能外，其他國家要完成既有目標都有困難，短期OPEC要增產空間有限。

俄羅斯石油供應鏈約佔全球供應10%，儘管俄國油價下跌，但從俄國出口到歐美約需三周時間，目前歐美進口的都是戰爭前的石油，真正石油短缺危機現在才要開始，在基本供給無解下，未來油價將會維持高檔震盪。

對照歷史經驗，每一次油價飆漲，後續帶動的都是經濟衰退，二○○八年國際油價飆升到一四五美元，小道開始向下修正，三個月後走出主跌段，而今原油上漲，小道也有開始修正跡象，未來嚴防二到三個月股市會有崩跌現象。現今看待油價不只是戰爭，更是景氣循環重要指標，投資人還需留意未來油價急跌狀況。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1127期》)