2021年，疫情、塞港及通膨問題壟罩全球，來到今年，疫情稍微緩解，然而，烏俄戰爭，能源、糧食價格走高，塞港問題更加嚴重，可能導致通膨居高不下，FED的升息是否成功抑制通膨，仍需觀察。

去年缺貨題材，帶動電子科技類股走強，各廠商已在去年底拉貨庫存，來到今年，供不應求的狀況逐漸緩解，換句話說，去年漲缺貨的題材，像是電動車、元宇宙、半導體等高成長的類股，今年可能拉回修正。

原本預估塞港問題會在下半年緩解，航運股呈現先上後下的走勢，烏俄軍事衝突，黑海地區被封鎖，許多散裝航運繞道，成本上揚，若持續一個月或一個月半，塞港問題恐延續一整年，今年供應鏈的情況不太樂觀，航運股依然強勁。

另外，由於變種病毒Omicron的症狀較輕，許多國家陸續解除邊境隔離，去年跌深的觀光產業、航空業會在今年會有機會反彈。

平衡型股票基金較具優勢

各國祭出升息抑制通膨，在升息的環境下，金融、能源、原物料相關產業的標的相對受惠。但是能源、原物料價格波動劇烈，加上地緣政治影響，不適合長期配置，建議投資者以平衡型的全球股票型基金規避震盪的風險。

柏瑞投信投資長黃軍儒說明，升息環境下，價值股會比成長股表現好一些，但不代表成長股就沒機會，因為現在成長股有很多大型的科技龍頭，不管升息降息，它們都有主導市場的能力和議價能力，成長型和價值型齊頭並進比較是今年的主軸。

因此，投資者要明辨哪些是具有龍頭地位、有穩定現金流或議價能力的廠商，哪些是靠題材、沒有實質獲利的廠商，前者在升息的環境下更有機會勝出。

以成長股來說，Apple、Goodle不論從硬體、軟體、廣各告收入，都有穩定的現金流；反觀臉書的用戶流失，跨入元宇宙概念，短期對營收沒有多大幫助，同樣是尖牙股，股價走勢有很大差別。價值股，像是金融股、傳統工業類股，這些有穩定現金流、高股息的標的，更受到市場的親睞。

歐美高收益債可進場布局

債券市場方面，過去一年來，美十年期公債殖率利率從去年最低0.5%，彈幅150基準點，2/15突破2%，以過去歷史經驗，已經來到修正的滿足點，黃軍儒認為，第一次升息完，通常是利空出盡的狀況，會是一個逢低承接的機會。

烏俄軍事衝突，美十年期公債殖率利從２％的高點，一度下滑至1.72%後反彈至1.86%，通膨持續、殖率利卻往下走，有可能是俄國股市休市，投資者賣壓變現，加上避險心理，資金湧入債券承接，另一因素是聯準會即將升息，市場預期通膨會在下半年逐漸緩解，拉回修正。

美十年期公債走勢。(理財周刊提供)

高收益債部分，全球經濟復甦，目前公布企業最新的財報，不管是美洲、亞洲、歐洲、新興市場，幾乎是疫情以來最好的水準，以美國來說，疫情爆發，零售業、旅遊業，這些仰賴人潮消費的企業受到衝擊，確實有違約的案例，但隨著疫苗施打，與病毒共存的共識下恢復經濟動能，企業基本面回升，信用風險降低，歐美高收益債券今年仍可以佈局。

唯注意的是，中國地產目前正在重整階段，基本面有問題、又有政治介入，今年第一季中國地產債務到期，信用風險會持續攀升，違約情況可能增多，信用風險不穩定，投資者多留意。

基金專家羅際夫認為，投資高收益債要特別注意該國的經濟發展，美國經濟暢旺，美債可進場，新興市場波動較劇烈，拉丁美洲市場先觀望，可以注意的是亞債，去年亞債跌很多，雖然會受到利率影響，但還是可以酌量佈局。

投資等級債部分，過去一年來受兩個因素影響，其一，公債殖率利往上走、投資等級債殖利率也會跟上揚其二，聯準會量化寬鬆退場，投資等級債的信用利差有擴大，但不是反映在信用風險，而是反映在市場上出脫拋售的價格，預估三月升息以後，信用利差還有收斂的空間，屆時還是有進場時機。

揪出存活高

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1127期》)