烏南城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）一棟政府大樓被俄軍飛彈攻擊、炸出大洞。

俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭醫院、躲藏平民的避難設施，讓俄羅斯總統普丁被批評是屠夫、故意傷害平民，不過美國情報專家提出俄軍較少進行遠程打擊、遠程打擊主要鎖定軍事目標、基輔等市中心未受大規模攻擊等3點認為，俄軍的攻擊相當「克制」，目前的傷亡人數及破壞，比俄軍所能發揮的還要少。

美媒「新聞週刊」（Newsweek）引述美國情報專家說法，指出普丁正在採取「戰略平衡行為」（strategic balancing act），如果普丁意圖造成更大的破壞，要求美國及北大西洋公約組織（NATO）干預的呼聲就會愈大；另外如果俄軍使出全力，普丁可能會發現自己沒有出路。專家認為，普丁現在的目標就是盡可能在地面上佔領更多土地來進行談判，同時也讓烏克蘭處於必須談判的位置。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月，數十座烏國城鎮淪陷，聯合國指出約造成1000多名烏國平民喪命，約650萬人流離失所。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）一名匿名高級分析師表示，和歐洲人、美國人過去看到的情況相比，俄羅斯在烏克蘭造成的破壞相當大，不過他強調，這些破壞不應該蒙蔽人們的雙眼，對真正發生的事視而不見，他說基輔市中心幾乎沒有被攻擊，「而且幾乎所有長程打擊都是瞄準軍事設施。」

一名匿名退役美國空軍軍官表示，「我們必須理解俄羅斯的實際作為，如果我們只是說服自己俄羅斯在無差別轟炸，或者他的軍隊無法勝任工作、技術無能而無法造成更多危害，那我們就沒有看到真正的衝突。」

美國情報專家認為，俄羅斯軍隊對烏克蘭的攻擊其實相當克制。圖為烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）一座鞋廠被飛彈攻擊後的景象。（圖／路透社）

報導指出，在分析師眼中，儘管俄軍在烏克蘭南部、東部造成前所未見的破壞，但俄軍實際上在遠程攻擊方面一直相當「克制」。

例如開戰後24天內，俄軍約祭出1400次空中打擊、發射1000枚飛彈，多數空襲是在戰場上空發動，俄軍戰機為地面部隊提供近距離空中支援，美國專家指出，其餘不到20%的空中打擊瞄準軍事設施及軍營，另外有一部分的空襲摧毀了民間設施，導致無辜平民傷亡，不過和俄軍能力相比，死亡及破壞程度仍算低。

美國國防情報局分析師指出，「我知道很難接受大屠殺及破壞可能比現在更嚴重，但這就是事實，對我來說至少這顯示普丁沒有刻意攻擊平民，也許他意識到他需要限制損害，為談判預留出路。」

俄軍對烏克蘭發射伊斯坎德（Iskander）飛彈。

報導指出，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭第一天，俄軍就空襲至少11座烏克蘭機場及50座軍事、空防設施，在這些最初的空襲中，俄軍約消耗240件武器，包含166枚飛彈，儘管部分空襲是出動遠程轟炸機進行，不過多數仍為短程，投擲的也多為伊斯坎德（Iskander）、托奇卡（Tochk）等短程飛彈。

俄軍第一天的空中打擊程度讓許多觀察家聯想到美國出兵阿富汗、伊拉克時，當時美軍集中攻擊空防及機場以建立空中優勢，為後續的轟炸開闢道路，甚至在俄軍地面部隊抵達基輔等大城市前，就有人認為俄軍的空中打擊將嚴重破壞烏克蘭，讓俄軍在地面取得勝利。

不過與第一天的打擊氣勢相比，開戰一個月來俄軍仍未取得任何成果，包括未完全癱瘓烏克蘭空軍，也未達成空中優勢，戰場外的機場多數仍能運作，幾座大城市的機場甚至未成為攻擊目標，烏克蘭的通訊系統仍能運作，俄軍也未持續攻擊交通要道或橋樑，以中斷烏軍的地面防禦及補給。

這些行動顯示，俄軍的空中、飛彈攻擊似乎是用來支持地面部隊，這名已退役的美國空軍官員表示，俄羅斯空軍有如飛行的火炮，並非獨立部隊，也未採取美國在戰事中慣用的戰略性空中攻擊。

俄軍宣稱從黑海發射飛彈，鎖定烏克蘭。

面對俄軍轟炸，烏軍也展現了頑強的空防能力，「新聞週刊」指出，不論莫斯科的計畫為何，包括是否要取得空中優勢或限制破壞程度，如今普丁勢必要修正遠程攻擊計畫。

另一個觀察重點是，過去一個月來飛彈命中基輔的次數並不多，僅約十多次，美國專家指出，所有的飛彈攻擊明顯都是朝著軍事目標前進，美國防情報局分析師也表示，不論出於何種原因，顯然俄軍不願空襲基輔市中心。

他說俄軍或許無法媲美美軍達成動態瞄準或建立空中優勢，但他認為這場戰事與美國的戰爭不同，俄羅斯空軍的地位從屬於地面部隊，這場戰爭是在地面上進行。

另一個例子是，基輔2大國際機場之一的波里斯皮爾機場（Boryspil International Airport）被俄軍轟炸，不過這座機場實際上是軍民兩用機場，同時也是烏克蘭空軍第15運輸聯隊的所在地，其中也包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）逃難時可能會選擇搭乘的總統座機Tu-134客機。基輔的另一座主要民用國際機場朱利亞尼機場（Zhuliany airport），以及烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的2座民用機場都未被攻擊。

另一名美國空軍退役官員表示，起先他相當不解為何俄軍未對基輔或敖德薩（Odesa）等其他大城發射更多長程飛彈，或讓遠程戰機進行更有策略性的攻擊，他後續透過普丁的視角來看這場戰爭，認為普丁或許在意識到無法佔領基輔後改變方向，決定專注在外圍地區攻佔領土、連結南部區域，以足夠的領土換取烏克蘭及西方讓步。