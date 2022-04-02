過去兩年台股表現強勢，吸引不少民眾投入股市，有網友發文表示，目前手上有一棟價值約500至550萬的房子，詢問該繼續留著房子還是賣掉ALL IN存股呢？文章引起熱烈討論，許多人建議他將房子留著，甚至有內行人建議，租金繳房貸，如果想投資股市可以考慮增貸換現金流，但要注意好風險控管，因為風險變高不少。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「目前自己有一間房子，每個月可以收租約16000至17000房客穩定交租，如果賣了目前大概可以實拿500至550萬，請問大家，到底要留著，還是賣掉來存股好呢？」

沒想到網友紛紛建議他留著房子，「絕對是房子，有土斯有財，這個道理永遠沒變」、「當然是留房子啊，沒看到台灣房價飆成這樣嗎」、「現在台中市中心還找的到550年租快20的房子？呆了才賣」、「房子穩賺不賠，有大錢都優先買房啦」、「當然續留，房子投報這麼穩定。」

此外，有人建議原Po若真的想要再投資股市，可以考慮增貸或抵押換現金流的選項，但風險會升高，要好好評估後再行動，「為什麼不是留著增貸買股阿？這又不是單選題，你可以複選阿」、「真的怕的話還是拿房租去存股就好了」、「如果真的可以認真執行0050-0056之類的存股，而不是拿來亂買，那貸款來投資也沒什麼不好。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。