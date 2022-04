流感(influenza)為秋、冬季好發的流行性疾病,全球每年有累計高達 1 億人感染,其中包括 30-60 萬人重症導致死亡,尤其老年、嬰幼兒與孕婦為高危險族群。致病的流感病毒可分為 A、B 兩型,台灣主要流行的流感病毒為 A(H3N2)與 A(H1N1)亞型。

定期接種疫苗是預防流感與併發症最有效的方式,但是因為流感病毒變異週期短,需要因應每年的盛行病毒株接種改良疫苗,是造成接種率與覆蓋率偏低的一大因素。

新加坡國立大學(National University of Singapore)與澳洲莫納許大學(Monash University)聯合團隊發佈於《Proceedings of the National Academy of Sciences》研究,提出能針對不同病毒株提供廣泛保護力的通用流感疫苗,帶來流行病公衛防治的重要進展。

●現有疫苗多以 M2e 抗原開發設計

流感病毒 M2 蛋白(M2e)是現在主流設計流感疫苗的抗原來源,M2e 是流感病毒中由 24 個氨基酸組成的保守單元。儘管以 M2e 為基礎的流感疫苗已開發超過 20 年,但這類疫苗有兩大缺點,第一,需要不斷因應病毒變異改良疫苗,民眾也需要持續追加接種。第二,疫苗免疫原性(immunogenicity)效果不佳,抗體效價會隨時間消退。

為了增強 M2e 疫苗引發的免疫記憶力,研究團隊改良疫苗方式為,設計一種抗樹突細胞抗原 Clec9A 的單株抗體,藉此單株抗體將 Me2 傳遞至樹突細胞,並與樹突細胞的 cDC1 次單元結合以穩固蛋白結構。

在動物試驗中,小鼠接受 2 µg 單劑改良疫苗,顯示 Clec9A–M2e 複合構造能誘發小鼠持續性的抗 M2e 抗體生成,並在暴露到多種流感病毒時啟動免疫記憶功能。此外,若是先前暴露過流感病原的小鼠,接種此疫苗也能提升原本的抗體濃度。

●減少注射劑數與佐劑需求

此種疫苗透過一次誘發據記憶力的免疫保護,將來可以免除流感疫苗需要年年重新注射的需求,大幅提升流感防治的有效性。也因為疫苗本身就具有引發免疫力的足夠效果,未來可以減低流感疫苗的佐劑含量,如此較不容易帶來疫苗副作用,對於高風險族群接種更加友善。

此疫苗平台更有延伸應用至其他傳染性疾病的可能,例如因應 COVID-19 頻繁出現變種病毒,該團隊正在以此技術平台開發疫苗。