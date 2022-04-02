流感（influenza）為秋、冬季好發的流行性疾病，全球每年有累計高達 1 億人感染，其中包括 30-60 萬人重症導致死亡，尤其老年、嬰幼兒與孕婦為高危險族群。致病的流感病毒可分為 A、B 兩型，台灣主要流行的流感病毒為 A（H3N2）與 A（H1N1）亞型。

定期接種疫苗是預防流感與併發症最有效的方式，但是因為流感病毒變異週期短，需要因應每年的盛行病毒株接種改良疫苗，是造成接種率與覆蓋率偏低的一大因素。

新加坡國立大學（National University of Singapore）與澳洲莫納許大學（Monash University）聯合團隊發佈於《Proceedings of the National Academy of Sciences》研究，提出能針對不同病毒株提供廣泛保護力的通用流感疫苗，帶來流行病公衛防治的重要進展。

●現有疫苗多以 M2e 抗原開發設計

流感病毒 M2 蛋白（M2e）是現在主流設計流感疫苗的抗原來源，M2e 是流感病毒中由 24 個氨基酸組成的保守單元。儘管以 M2e 為基礎的流感疫苗已開發超過 20 年，但這類疫苗有兩大缺點，第一，需要不斷因應病毒變異改良疫苗，民眾也需要持續追加接種。第二，疫苗免疫原性（immunogenicity）效果不佳，抗體效價會隨時間消退。

為了增強 M2e 疫苗引發的免疫記憶力，研究團隊改良疫苗方式為，設計一種抗樹突細胞抗原 Clec9A 的單株抗體，藉此單株抗體將 Me2 傳遞至樹突細胞，並與樹突細胞的 cDC1 次單元結合以穩固蛋白結構。

在動物試驗中，小鼠接受 2 µg 單劑改良疫苗，顯示 Clec9A–M2e 複合構造能誘發小鼠持續性的抗 M2e 抗體生成，並在暴露到多種流感病毒時啟動免疫記憶功能。此外，若是先前暴露過流感病原的小鼠，接種此疫苗也能提升原本的抗體濃度。

●減少注射劑數與佐劑需求

此種疫苗透過一次誘發據記憶力的免疫保護，將來可以免除流感疫苗需要年年重新注射的需求，大幅提升流感防治的有效性。也因為疫苗本身就具有引發免疫力的足夠效果，未來可以減低流感疫苗的佐劑含量，如此較不容易帶來疫苗副作用，對於高風險族群接種更加友善。

此疫苗平台更有延伸應用至其他傳染性疾病的可能，例如因應 COVID-19 頻繁出現變種病毒，該團隊正在以此技術平台開發疫苗。