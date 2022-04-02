不同的運動類別，可能會產生不同的運動傷害。如過肩投擲類運動中的棒球、網球、排球，對肩肘負擔較大，因此常會傷害到肩膀、手肘。而常運用到軀幹旋轉、彎曲、伸展的運動，如：體操、跳水、柔道、摔角等等，則容易傷害到脊椎、椎間盤。需頻繁跑、跳的運動，如：足球、短跑、長跑、籃球等，容易讓膝蓋、腳踝受損。

●什麼情況才叫「運動傷害」？

造成運動傷害的原因多元，究竟什麼是運動傷害？臺北醫學大學新國民醫院醫師，對以田徑、足球聞名的龍興國中體育班選手提供醫療援助時，就發現部分選手產生類似運動傷害的狀況。

訓練、比賽造成的累積性或是急性的肌肉、骨骼、神經、關節的損傷，並產生紅、腫、熱、痛的狀況，都有可能是運動傷害。而運動傷害往往以膝蓋、肩膀、足部、腳踝居多。

避免勝於治療，李育豪醫師提醒運動注意事項，避免受傷。(圖/臺北醫學大學新國民醫院提供）

●容易造成運動傷害的因素

下列因素都易造成運動傷害，選手務必注意，盡量避免受傷的可能性：

1.年齡－未成年選手骨骼韌帶尚未完全成熟、過度訓練；

2.體重過重或過輕；

3.柔軟度不足或過度；

4.專項運動造成重複性的衝擊；

5.太早專精某項運動；

6.營養補充不足；

7.訓練設備、環境不佳。

●運動傷害後 何時才能重回賽場？

這是許多受到運動傷害困擾的選手最關心的問題。但這不是單純「時間點」的問題，醫療團隊必須對選手本身進行綜合判斷，評估他們的身體、心理是否已經準備好，以及他們的運動類型、守備位置；以及是否接受手術、是否仍有症狀；肌力、肌肉控制、柔軟度等，是否會因害怕受傷而影響到動作等等問題做考量，因此每位選手復原的時間也無法一致。

避免勝於治療，別讓運動傷害上身，運動前中後都要注意：

1.運動前：要做好熱身與伸展操；

2.運動中：要適力，不要過度訓練；選擇適合的場域運動。

3.運動後：需適當休息、放鬆。

(圖/臺北醫學大學新國民醫院提供）

※本文作者為臺北醫學大學新國民醫院復健科李育豪醫師。