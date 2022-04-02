全球通訊日益發達，手機、平板電腦等行動裝置已成工作及生活社交的必需品，巿場上有著越來越多輕薄短小的新材質及零件運用，以及功能日益強大的APP應用程式推出，這些都需要更多的使用注意及定期維護，以延長手機壽命。

大師修手機維修過程透明結合百貨商場提供民眾舒適的維修空間。（圖/大師修SHIFU提供）

3C維修通路商「⼤師修SHIFU」創辦人朱慧蓮指出，根據大師修2022第一季3C維護服務觀察分析指出，「電池、螢幕和鏡頭、尾插」是消費者最需要的維護服務前幾名。自疫情以來，手機和平板電腦的使用更加頻繁，長時間視訊會議、線上課程、以及社群互動等都無形增加了更多電量消耗；許多人因手機缺電焦慮而無時無刻邊充電邊使用，也加重了電池充放負擔。因此，電池的更換需求，毫無疑問了拿下了冠軍寶座。

而維修服務排行榜的第二名則為液晶螢幕，雖市場推出各類防摔抗刮之保護貼及保護殼，但難以避免的人為疏失造成螢幕破損，也是必須立即處理的問題，而長時間觀看有裂痕的畫面，對眼睛以及心理也會帶來極大負擔，而第三名的鏡頭無法正常使用也是令人難以忍受，鏡頭故障更會直接影響工作及社交等活動進行，另外也是跟充電習慣有關的尾插狀況，一般人在充電時，往往動作迅速或是以不正常的角度接取, 導致插槽受損，也會造成充電功能無法正常運作。

2022Q1大師修手機維護服務觀察分析量表。（圖/大師修SHIFU提供）

綜觀以上需要維修的部位，其實透過專業的替換，就可以為手機延長壽命，物盡其用。不過，朱慧蓮也提醒消費者，雖然3C產品不斷進步，但售後服務維修模式卻未跟著市場進化，維修服務過程的不透明，往往造成消費者時間和金錢上的損失，影響消費者權益。有鑑於此，朱慧蓮於創立了⼤師修SHIFU，要用專業技術，翻轉台灣3C維修模式，改變一昧讓客戶等待的維修模式，也讓好的手藝、好零件為好產品延續價值。

朱慧蓮創立獨有六角服務哲學作為企業核心精神。（圖/大師修SHIFU提供）

⼤師修的服務精神植基於朱慧蓮在2005年創辦的另一家公司「德誼數位」。當時，他大膽選擇進入百貨公司通路，成立了全台第⼀家APPLE專賣店，一躍成為全台第⼀的百貨專業3C品牌通路。秉持著「要做跟同業不一樣」的精神，讓消費者能以國民價格享有大師精品等級的一對一專人服務品質，目標打造大師修SHIFU為市場上獨一無二的 3C維修服務顧問品牌，且靈活運用百貨特有的高品質服務資源滿足消費者的需求，一切以消費者便利度為考量，不再一昧讓消費者等待，有別於傳統的維修中心，更期盼以自身的經驗賦提供更多青年創業，培養更多3C售後服務的專業人才。

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