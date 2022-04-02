台灣二、三劑疫苗覆蓋率仍舊偏低之際來到疫情大爆發邊緣，Omicron毒性減弱但擴散加快，台灣有專家提出可能每個人都至少會感染一次，因此呼籲備妥足夠新冠藥物，因為台灣不無可能必需像歐美許多國家一樣，讓輕症者自行在家服藥治療，新冠口服藥被視為終結疫情救星，但是這種藥，有3種人不能用。

堪稱全球惟一淨土的台灣，最近疫情多線爆發，Omicron亞種已經確定在台灣擴散，台灣是否終究難逃疫情大暴發？清明連假變成兩年半來最關鍵的一役。

世衛組織警告，面對擴散快速的Omicron變種，全球民眾有可能在今年內至少都會感染一次，國內多名專家也提出類似警告，呼籲盤點醫療能量、備妥相關藥物。

新冠病毒爆發至今已近兩年半，從一開始的不知所措，到現在全球醫療界已發展出一整套方法治療染疫者，除了瑞德西韋、給氧、呼吸機等緩解症狀的療法和設備之外，醫界也已經從痊癒患者身上提取能附著在病毒上，阻斷病毒複製的抗體蛋白製成藥物，大幅降低住院率或縮短住院時間。

●新冠口服藥一天兩次、連續5天

瑞德西韋需要連續5～10天靜脈注射，一次30～120分鐘，因此必須在醫院進行；但默沙東和輝瑞藥廠去年秋天問世的兩種藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝帕克斯洛維德（Paxlovid）都是口服藥，服用方便，療程只需要5天，被視為終結新冠疫情希望所在。

由於輝瑞的Paxlovid臨床試驗能減少住院率和死亡風險的數據明顯較高，引發全球搶買，台灣已下單兩千萬次療程的份量；歐美許多國家則已經讓輕症病人自行在家服用Paxlovid。

如果台灣真有一天像歐美一樣，大部分人都會感染，檢疫所和病房不堪容納，輕症者是有可能必須居家服藥治療的。

●Paxlovid到底是什麼？它的作用如何？它又有什麼樣的副作用？

它實際上是由兩種抗病毒的藥物組成的，第一種藥物的作用是抑制新冠病毒蛋白，阻止病毒複製，而第二種藥物是幫助第一種藥物分解以後在體內保持足夠高的濃度，服用方式是一次3粒，早晚各一次，連續服用5天。

到目前為止，默沙東和輝瑞的藥物都是緊急批准，都還沒有全面的評估，但基本上認為它對輕度和中度的患者是有效的。

●新冠藥物副作用不少 3種人不能用

目前已知，Paxlovid可能的副作用包括味覺受損、腹瀉、高血壓、肌肉痠痛，且可能與某些藥物產生交互作用。因此有以下3種人可能不能使用。

1.愛滋病患：Paxlovid可能使患者對愛滋病毒的藥物產生抗藥性。

2.有肝病者：Paxlovid的一部份作用，是抑制及分解一些酶的作用，若肝病患者服用的藥物是依賴肝臟的酶，服用Paxlovid之後，肝臟的酶受到抑制，治療肝病的藥就無法起用。

3.重度腎臟病者：中度腎功能損害的人要減少Paxlovid的劑量，有嚴重的腎臟人則完全不能使用。