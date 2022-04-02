車位為現代買房標配，鑒於安全與便利性，不少人在財力允許下，會選擇平面車位，而非機械車位。有網友近日煩惱，指看中的房子非常喜歡，但配的是機械車位，且還是在下層，看不到車，讓她難以抉擇。底下網友看了直指「管委會的運作是關鍵」，只要平時做好定期保養，社區基金足夠，即便發生意外也有應對措施。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，最近相中一間房子，格局非常喜歡，但猶豫不決的是，買房配的卻是機械車位，且還是下層，看不到車子的那種，之後查詢相關資料，發現評價都偏負面，她詢問「下層真的會有很多問題存在嗎？」

貼文曝光後，網友普遍都不推薦機械車位，「支持平面」、「不要買，買下去為了車位心情阿雜，也住的不舒服」、「機械車位每個月還要多繳維修費，自住長年繳還是平面的好」、「下層問題很多， 不考慮」、「看到機械車位心涼一半，絕對不考慮」、「千萬不要機械停車，維修費超貴，又廢電」；還有產險從業人員透露，機械車位的出險率真的很高。

部分網友建議，如果真很喜歡該物件格局，可以另外找解方，「車位租給鄰居，自己在外面租個車位」、「看一下社區外好停車嗎，故障時外面好歹有地方停車」。

有人點出「管委會」是關鍵，若正常運作，平時保養得宜，並不會有太大問題，「我是買上層，但是管委會運作很紮實，所以有定期保養維修」、「管委會是關鍵，管委會好、社區基金足夠，若發生意外，至少你求償有門」、「我的就是機械車位下層的，每月繳400管理費，大小零件壞換一次很貴，但都管委會出錢，任何費用管委會包辦，地下室的下層車位全部都滿位，主要看管委會啦」。