星座運勢網站「星座巫師」分析，如果想要追求摩羯座、巨蟹座、處女座、水瓶座的男人，千萬不要太積極、太熱情，以退為近反而容易讓他們心動。

▍1.摩羯座

摩羯男個性很謹慎，面對愛情時顧慮很多，如果主動釋出愛意，將會招來反效果，引起他們的警戒心。摩羯男在交往前習慣花很長的時間觀察一個對象，因此多多在他們面前表現優點，吸引他們的注意力，反而比主動出擊還來得容易成功。

▍2.巨蟹座

巨蟹男個性溫柔，心思很細膩，他們很缺乏安全感，如果有人突然積極示愛，會讓他們感到非常困擾，在不知道該怎麼解決的狀況下，很有可能會下意識逃避對方。想要讓巨蟹男心動，建議採取循序漸進的方式，先跟他們當朋友，讓他們漸漸產生依賴感，自然能水到渠成。

▍3.處女座

處女男雖然渴望談戀愛，但擇偶眼光很高，他們喜歡頭腦聰明、個性上進、努力工作、乾淨俐落的女孩，最重要的是在曖昧時保持一點距離感，會讓他們心癢癢，所以主動示愛反而會失去這種神祕感，很難讓他們動心。

▍4.水瓶座

水瓶男要花比較久的時間熟悉一個人，感情也比較常走日久生情的路線，他們不喜歡被主動追求，希望兩人能花時間相處，才有時間和機會觀察對方跟自己的價值觀是否契合，唯有讓他們感到有默契、相處舒服的女生，才能讓他們心動，積極的追求手段反而對他們沒用。