資深媒體人羅友志昨（1）日直播時透露，國民黨有2男1女正考慮離開，而且都算大咖，是論資排輩的，更指出若把人名講出來會讓所有人都嚇一跳，「我相信那天一定是頭條新聞！」

羅友志昨日開直播談國民黨的問題，他指出最近傳出國民黨有跳船潮，其實不是只有基層民代，或是楊植斗、詹為元這類比較新要出來選的人而已，爆料至少有3位大咖也想離開國民黨，「真正的大咖，我的定義是一旦他說我要退黨，我相信那天一定是頭條新聞！」

羅友志表示，在這2男1女中，有1男1女是當面告訴他的。女生是某日一起上完節目後，因為順路送對方回家，結果快到時對方突然說「我老實告訴你，我也想離開國民黨」，讓羅友志嚇到當場緊急煞車，反問「妳在講什麼？妳欸？」

羅友志透露，隨後兩人就這樣在車上談了約30分鐘，期間對方以「3分情緒、7分冷靜有計畫」的態度指出，國民黨不太有讓人發揮的空間，哪怕再努力也不會得到關愛的眼神，不會因為表現了什麼被人家鼓掌，但若跟上位的人打好關係就可以上去，「這個黨裡面再怎麼認真都不會有出息，所以久而久之大家都不會想認真」。

羅友志指出，另一位男性與先前這位女性的等級差不多，且曾經在國民黨有論資排輩，甚至在接班梯次上，不過後來漸漸沒機會，「被晃點，一直被打壓，然後丟來丟去」，目前也是帶著類似的想法，且兩個人的用字一樣，都是「我想離開國民黨」。

羅友志說，雖然自己不是國民黨的，但聽完後第一時間都是幫國民黨留人，「現在有實力的還是國民黨，能夠扳倒民進黨的還是國民黨」，並指出這兩人年紀雖然不是60、70的那種，但卻給人印象很努力，國民黨支持者對他們寄予厚望，若突然離開反而會被當成仇人，且都已經這麼久了，沒必要在國民黨最弱的時候再踩一腳，「我覺得不是好時機」。

除此之外，粉絲追問這位「男性」是否為台北市議員羅智強，羅友志則坦承說不是，「如果是羅智強就很合理，哪怕現在羅智強說要退我一點也不意外，但是不是他」。