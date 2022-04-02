在1日桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽打到第3節，因為領航猿洋將羅賓森直接揮手打中林宜輝被奪權出場，聯盟官方賽後也火速作出判決，確定羅賓森升級為二級惡性犯規，將禁賽1場與罰款25000元，不過林宜輝也因偷襲羅賓森下體的動作，而被補判二級惡性犯規與罰款25000元，卻無需禁賽1場，只是這兩次二級惡性犯規動作之前，林宜輝在下半場開打54秒遭到羅賓森刻意頂到頸部倒地的動作，卻還是沒被吹判，問題是這個動作才是後續兩次二級惡性犯規爆發的主因。

以下是PLG新聞稿內容，『P. LEAGUE+ 今日（04/01）針對G38新竹街口攻城獅 vs. 桃園領航猿的比賽，第三節出現球員衝突，聯盟賽後主動收集相關資料，交由審判委員召開會議，依聯盟現行規章之解釋，裁定桃園領航猿的羅賓森對林宜輝臉部揮擊，裁判宣判羅賓森奪權犯規取消比賽資格並禁賽1場之外，並判定升級為二級惡性犯規罰款新台幣貳萬伍仟元整、記點2點。新竹街口攻城獅的林宜輝因襲擊羅賓森下體的動作決議判定二級惡性犯規，同樣罰款新台幣貳萬伍仟元整、記點2點。最新完整說明如下：

*賽事編號： G38 新竹街口攻城獅（客）vs. 桃園領航猿（主）

*日期：2022/04/01（星期五）

*事件：第三節還有10’30”的時候，#0 羅賓森（Devin Robinson）倒地，經裁判IRS檢視現場攝影機畫面後，並沒有看到當時發生事件畫面，比賽繼續進行；緊接著第三節還有10’14”桃園領航猿 #0羅賓森（Devin Robinson）在新竹街口攻城獅 #36 林宜輝一次切入後出現頸部以上犯規動作，經裁判IRS檢視現場攝影機畫面後，#0 羅賓森對 #36 林宜輝臉部揮擊，裁判宣判上述 #0 羅賓森奪權犯規，取消比賽資格。

*說明：經裁判賽後重新檢視官方多視角畫面，第三節還有10’30”的時候，#0 羅賓森倒地是因為 #36 林宜輝襲擊其下體，因此賽後經過審判委員會（JB、裁判長、該場主裁判）針對 #36 林宜輝對 #0 羅賓森襲擊下體的動作決議判定二級惡性犯規，#0 羅賓森揮擊 #36 林宜輝臉的動作判定二級惡性犯規。

根據賽務章程 59.9. 球員惡性犯規相關條例 作出以下懲處：

桃園領航猿 #0 羅賓森罰款新台幣貳萬伍仟元整，記點2點，且因奪權犯規禁賽1場，將於G65 桃園領航猿 vs. 福爾摩沙台新夢想家執行，該場比賽桃園領航猿僅能登錄單洋將。新竹街口攻城獅 #36 林宜輝罰款新台幣貳萬伍仟元整，記點2點。

備註1：由於轉播車提供IRS僅有現場六機及客隊板凳席籃框上攝影機之畫面，賽後經「官方多視角系統」提供主隊板凳席籃框上攝影機之畫面重複檢視，才確認 #0 羅賓森倒地之完整情形。』