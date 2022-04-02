俄烏戰爭已超過 1 個月，俄羅斯從馬立波到紮波羅熱開放了一條人道走廊，讓烏克蘭平民撤離，但卻傳出50多輛疏散巴士，遭俄軍攔截，迫使數千人受困檢查哨站，兩天沒有水和食物。前民進黨立委沈富雄表示，俄烏戰爭有很多他沒有聽過的少有現象，比如人道走廊，而人道撤退也代表戰事還在拖。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，這次烏克蘭戰場，有很多他沒有聽過的少有現象，比如人道走廊，背後一定有很多不人道的原因在裡頭，比如把人撤了以後，就拚命轟炸。

沈富雄舉例表示，烏克蘭南部港市馬立波撤離平民，因老百姓沒有糧食、也沒辦法飲水，甚至沒有醫療設備，所以俄羅斯就先讓他們撤離，免得擔負這個罪名；但卻傳出50部大巴進去把人載走，過程不是很順利。以目前這種戰況，不能排除俄羅斯軍隊上令不能下達。也許上面下令「好吧，讓他們退」，但基層執行的人卻認為，「你在說什麼，你要進來載人出去，我就你們，不然大巴的汽油至少也交給我。」可說是非常混亂的一個局面。而人道撤退也就代表這個戰事還在拖，是非常慘不忍睹的人間悲劇。