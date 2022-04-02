俄烏戰爭陷入僵持後，中國的態度受到美歐與其他西方國家的關注。中共國家主席習近平與俄羅斯總統普丁的關係更是西方媒體報導的焦點，許多人注意到習近平訪問俄時與普丁的一段親近的互動，由普丁向習近平介紹俄羅斯傳統美食：煎餅魚子醬。不過普丁可能還不知道，俄羅斯極為自豪且全球知名的魚子醬王座早已被中國奪走，在產量、銷售量與美食評比等多項指標上，中國已遠遠超越俄羅斯，如果要炫耀魚子醬，普丁還真是找錯對象了。

俄烏戰爭已打了一個多月，陷入難纏的城市攻防與巷戰之中，西方國家不斷警告中國不要協助俄羅斯，因為他們認為習、普2人互動非常親近，就在普丁發動戰爭前還出席北京冬奧並與習近平共同發表的「合作無上限」聯合聲明。為證明2人之間關係極佳，2019年習近平訪俄時與普丁互動的影片不斷被轉發。其中普丁親自動手帶領習近平製作俄羅斯煎餅魚子醬的片段最受歡迎，畢竟2位大國 領導人共同動手下廚是絕無僅有的事，也能印證2人關係確實非比尋常。

普丁在北京冬奧期間訪華，與習近平發表聯合聲明，強調「合作無上限」。讓西方國家在最近發動對俄羅斯制裁時，還擔心中國出手協助俄羅斯。（圖／美聯社）

俄羅斯傳統美食魚子醬早已聲名遠播，它以鱘魚或鰉魚的新鮮魚卵醃製而成，價格極高，與松露、鵝肝並稱為「西方三大珍饈」，幾世紀以來都是歐洲貴族與富豪宴會上的佳餚，頂級魚子醬每公克要價台幣千元，由於多數偏灰黑色，因此也有「黑金」之稱。過去魚子醬產量幾乎都在前蘇聯與後來的俄羅斯以及伊朗，2個國家曾佔全球95%產量。中國是在上世紀90年代開始加入魚子醬產業，最初在靠近俄羅斯的黑龍江以捕撈方式生產，在捕撈過度、產量減少後轉向浙江省養殖，主要養殖地點就在曾發生台灣旅行團被害的千島湖。

目前全球最貴的頂級的魚子醬多產自裡海，其中伊朗出口的大白鱘魚子醬晶瑩剔透， 有「裡海珍珠」之稱，每公斤高達25000美元。（圖／Shutterstock)

在全球化浪潮下各國產業流行的說法：「只要中國人加入，這產業就很難與之競爭」，魚子醬也一樣。低廉的人力、原料與超大型生產規模，很快地搶佔了全球大部份市場。目前以養殖方式生產魚子醬的國家有數十個，除了中、俄、伊朗之外，美國、意大利、法國與阿拉伯聯合大公國也都有，但是50多個國家全部加起來還沒有中國多，目前全球市場上的魚子醬有60%~70%是在中國生產。

2017年美國財經媒體曾報導，全球魚子醬龍頭已非俄羅斯，當年中國企業搶下全球魚子醬產量王座，而且在當年巴黎全部26家米其林三星餐廳裡，就有21家使用產自中國的魚子醬。現在各國很多知名餐廳與德國漢莎航空公司豪華航班也都用中國魚子醬。

加入生產的養殖場多了之後，價格也有些變動，各種品級魚子醬之間價格差異也愈來愈大，頂級魚子醬價格仍然很高，價格較低的品種也不少，慢慢地也淡化了 奢侈品的形象。美國是全球魚子醬消費最多的國家，在新冠疫情之前，每年進口高達100噸以上，其中絕大部份是中國貨，而中國魚子醬也絕大部份產自浙江。難怪2016年在杭州舉行的20國集團（G20）峰會上，宴會與下午茶點都備有浙江廠商提供的魚子醬。

全球魚子醬品牌多，價格差異也愈來愈大，目前價格最高的是伊朗製魚子醬，它都是裡海捕撈的鱘魚或鰉魚，魚卵顏色偏乳黃或珍珠色，因此有「裡海珍珠」之稱，每公斤售價25000美元，包裝盒上還貼有金箔裝飾。俄國的魚子醬顏色淡黃或金黃，價格大約是每公斤16000美元，中國浙江養殖的顏色呈灰褐色，價格約每公斤12000美元，如果是黑龍江產的，價格約在每公斤22000美元左右。

鱘魚養殖場多了之後，魚子醬的價格已不再像以前那麼昂貴，各種品級魚子醬之間價格差異也愈來愈大，頂級魚子醬價格仍然很高，價格較低的品種也不少，慢慢地也淡化了 奢侈品的形象。（圖／姚舜）

普丁邀請習近平一起動手製作的俄羅斯美食煎餅魚子醬，看起來製作方式簡單，也就是雞蛋與麵粉煎成薄餅，再捲上魚子醬，也能添加一點香料或其他的配料。從影片上看，普丁神情顯得很輕鬆，先向習近平做了示範，習近平可能首次在鏡頭前烹飪，動作有點生硬，包上魚子醬吃了一口，臉上表情似乎對這食物不怎麼適應。普丁與習近平可能都不知道中國的魚子醬早已搶走俄羅斯的寶座，否則北京冬奧兩人再次會面時，習近平可能也會反過來邀請普丁嚐嚐中國魚子醬的美味吧！