疫情不斷升溫，台北市中山分局不畏懼疫情，在清明連假第一天深夜，查緝轄區八大娛樂場所，於4月1日深夜11時許從分局出發，沒想到在轄區其中一酒店內，查獲工作人員是一名通緝犯，第一時間就將人逮捕帶回偵訊，期間檢查各大娛樂場所內，是否有違反防疫等相關規定，所幸店家都有按照規定營業，期間並沒有查緝到不法之行為。
4月1日全台共新增增104例本土、132例境外移入，其中基隆小吃店的群聚案持續新增。台北市中山分局在深夜特地執行轄區八大娛樂場所的擴檢勤務，以防堵疫情持續擴散，也趁機稽查有無不法之情事。
疫情不斷升溫，台北市中山分局不畏懼疫情，在清明連假第一天深夜，查緝轄區八大娛樂場所，於4月1日深夜11時許從分局出發，沒想到在轄區其中一酒店內，查獲工作人員是一名通緝犯，第一時間就將人逮捕帶回偵訊，期間檢查各大娛樂場所內，是否有違反防疫等相關規定，所幸店家都有按照規定營業，期間並沒有查緝到不法之行為。
4月1日全台共新增增104例本土、132例境外移入，其中基隆小吃店的群聚案持續新增。台北市中山分局在深夜特地執行轄區八大娛樂場所的擴檢勤務，以防堵疫情持續擴散，也趁機稽查有無不法之情事。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。