疫情不斷升溫，台北市中山分局不畏懼疫情，在清明連假第一天深夜，查緝轄區八大娛樂場所，於4月1日深夜11時許從分局出發，沒想到在轄區其中一酒店內，查獲工作人員是一名通緝犯，第一時間就將人逮捕帶回偵訊，期間檢查各大娛樂場所內，是否有違反防疫等相關規定，所幸店家都有按照規定營業，期間並沒有查緝到不法之行為。（鄧博仁攝）

4月1日全台共新增增104例本土、132例境外移入，其中基隆小吃店的群聚案持續新增。台北市中山分局在深夜特地執行轄區八大娛樂場所的擴檢勤務，以防堵疫情持續擴散，也趁機稽查有無不法之情事。（鄧博仁攝）

4月1日全台共新增增104例本土、132例境外移入，其中基隆小吃店的群聚案持續新增。台北市中山分局在深夜特地執行轄區八大娛樂場所的擴檢勤務，以防堵疫情持續擴散，也趁機稽查有無不法之情事。（鄧博仁攝）

4月1日全台共新增增104例本土、132例境外移入，其中基隆小吃店的群聚案持續新增。台北市中山分局在深夜特地執行轄區八大娛樂場所的擴檢勤務，以防堵疫情持續擴散，也趁機稽查有無不法之情事。（鄧博仁攝）

4月1日全台共新增增104例本土、132例境外移入，其中基隆小吃店的群聚案持續新增。台北市中山分局在深夜特地執行轄區八大娛樂場所的擴檢勤務，以防堵疫情持續擴散，也趁機稽查有無不法之情事。（鄧博仁攝）

疫情不斷升溫，台北市中山分局不畏懼疫情，在清明連假第一天深夜，查緝轄區八大娛樂場所，於4月1日深夜11時許從分局出發，沒想到在轄區其中一酒店內，查獲工作人員是一名通緝犯，第一時間就將人逮捕帶回偵訊，期間檢查各大娛樂場所內，是否有違反防疫等相關規定，所幸店家都有按照規定營業，期間並沒有查緝到不法之行為。

4月1日全台共新增增104例本土、132例境外移入，其中基隆小吃店的群聚案持續新增。台北市中山分局在深夜特地執行轄區八大娛樂場所的擴檢勤務，以防堵疫情持續擴散，也趁機稽查有無不法之情事。