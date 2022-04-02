【愛傳媒葉毓蘭專欄】林永軒、李翰霖、余佳昇、游博瑜、林伯庭、游曜陽、林尉熙、李耀文、張哲嘉、謝志雄、馮永昌、陳志帆，請問蘇貞昌院長還記得他們是誰嗎？

他們是這4年來殉職的消防員，是我們的打火兄弟，但是政府卻遺忘了他們。

去年6月30日彰化市喬友大樓的防疫旅館發生四死的火警，彰化縣的消防員陳志帆，為了救出困於大火中的民眾，未能及時撤離，最後氧氣耗盡，英勇殉職。志帆在這次的救援任務中拯救了八條性命，蘇院長您還記得嗎？

今年的青年節政府為陳志帆舉行入祀忠烈祠的儀式。這個以生命換來的尊榮，卻讓家屬覺得不被尊重，不僅事先沒有單位主動聯繫，所有的過程和細節也都是家屬詢問後才被告知。

典禮中沒有官員向痛失愛子的陳爸爸陳媽媽慰問致意，甚至連消防主管機關的內政部和消防署也沒有派員參加陳志帆的入祀儀式。

這場本來是最高榮譽的典禮，卻讓人驚覺「今天公祭，明日忘記」竟然是真的！陳志帆家屬對媒體說，入祀忠烈祠若對政府來說也只是儀式的話，家屬會覺得很隨便，他們希望政府持續重視消防設備與人員安全，不要只是入祀後就沒有了。

易言之，他們希望陳志帆不是白白犧牲，不被遺忘。

在警消預算下設到地方之後，消防人員不但要擔任救火、救災、救護的法定職掌，還有無限上綱的為民服務事項。在人力、裝備嚴重不足的狀況之下，打火弟兄成為台灣風險最高的行業。

最近各地危老建築、違章工廠、倉儲的大火頻傳，我們不應讓打火弟兄必須視死如歸，我們也不容許今天公祭，明天忘記的集體失憶不斷上演。

我沒有忘記我的打火兄弟們，蘇院長，希望您也沒有忘記陳志帆，要幫他完成改善消防設備與人員安全的遺願！

志帆家屬用行動支持消防，捐贈個人式熱顯像儀23組、發光繩索2組、N95口罩400個及降溫背心10件等救災器材。志帆犧牲了，但愛永不熄滅。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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