CNN報導，根據布查市（Bucha）長費多魯克(Anatolii Fedoruk)稱，烏軍在周四收復了這個基輔近郊城鎮。
費多魯克說:「3月31 日，我們的城鎮已經從俄羅斯獸人(Russian orcs)、我們的烏克蘭武裝部隊的俄羅斯佔領者手中解放。這一天是我們烏軍歡樂和勝利的一天，我們期待整個烏克蘭的勝利。」
許多烏克蘭一直稱俄軍為「獸人」，指的是《魔戒》中的邪惡軍隊。
布查市鄰近基輔僅30公里，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，這裡一直遭受俄軍的重炮轟炸。
CNN報導，根據布查市（Bucha）長費多魯克(Anatolii Fedoruk)稱，烏軍在周四收復了這個基輔近郊城鎮。
費多魯克說:「3月31 日，我們的城鎮已經從俄羅斯獸人(Russian orcs)、我們的烏克蘭武裝部隊的俄羅斯佔領者手中解放。這一天是我們烏軍歡樂和勝利的一天，我們期待整個烏克蘭的勝利。」
許多烏克蘭一直稱俄軍為「獸人」，指的是《魔戒》中的邪惡軍隊。
布查市鄰近基輔僅30公里，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，這裡一直遭受俄軍的重炮轟炸。
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