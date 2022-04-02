CNN報導，根據布查市（Bucha）長費多魯克(Anatolii Fedoruk)稱，烏軍在周四收復了這個基輔近郊城鎮。

費多魯克說:「3月31 日，我們的城鎮已經從俄羅斯獸人(Russian orcs)、我們的烏克蘭武裝部隊的俄羅斯佔領者手中解放。這一天是我們烏軍歡樂和勝利的一天，我們期待整個烏克蘭的勝利。」

許多烏克蘭一直稱俄軍為「獸人」，指的是《魔戒》中的邪惡軍隊。

布查市鄰近基輔僅30公里，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，這裡一直遭受俄軍的重炮轟炸。