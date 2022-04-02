一年一度的清明連續假期，南來北往返鄉人潮、車潮密集地交錯在高速公路上。因為路況擁擠、塞車，若想要上廁所可能得憋尿，也可能因久別相逢相談甚歡，而忘了喝水、上廁所，這些狀況皆易造成泌尿道感染；另外，高傳染力及高傳播性的Omicron變種病毒來勢洶洶，人潮交流機會增多，更可能增加病毒傳播風險。

●急性膀胱炎及泌尿道感染率增加

國泰綜合醫院暨內湖國泰診所家庭醫學科主治醫師李佩璇表示，車程壅塞，加上新冠肺炎防疫戴口罩，覺得喝水不方便等原因，都可能讓人少喝水及長時間憋尿；導致連續假期後，急性膀胱炎及泌尿道感染的患者增加1至2成。

男女性別因泌尿道的構造不同，感染率也有所別。女性因泌尿道較短，比男性更容易得到泌尿道感染。男性如果長時間憋尿，也容易攝護腺發炎。泌尿道感染症狀有頻尿、小便灼熱疼痛、血尿、下腹部不適等等，而嚴重者還可能造成腎盂腎炎。

李佩璇說明，其他疾病如：心臟衰竭、腎臟病、腹水…等等需要限制水分攝取之疾病，一般成人飲水量建議以個人體重乘以35c.c.就是每天應有的飲水量。另外也可以觀察尿液的顏色來判斷是否有喝至足夠的水量；若尿液的顏色如同泡茶的顏色，就是水喝不足，要到淡淡微黃色或清澈如白開水般的無色，飲水量才算足夠，但也不要過量飲水。

●連假期間，記得多喝水、少憋尿

李佩璇提醒，行前請避免咖啡因飲料、柑橘類果汁、酒精等刺激性飲料。這些刺激性飲料容易刺激膀胱，導致頻尿、急尿等症狀更惡化。

行程中請穿著舒適、寬鬆、透氣衣褲，盡量多喝白開水、少憋尿，只要一有尿意，就要趕緊想辦法解尿，千萬不要一路憋回家。

嬰幼兒或年長者使用紙尿褲時，雖然不用擔心憋尿問題，仍需勤更換尿布，避免尿液悶在裡面，細菌更容易生長，還是可能出現泌尿道感染風險。若出現泌尿道症狀，請盡速就醫，遵照醫囑服用藥物。

●連假團聚防範流感及新冠肺炎

李佩璇指出，連假聚餐、出遊時，請務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，以及落實咳嗽禮節等衛生習慣；聚餐需使用公筷母匙並保持社交距離、取單人份餐點分開吃，減少交叉感染，平安保健康。

出遊時應避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播。倘仍需出入公共場所，應保持室內1.5公尺、室外1公尺安全社交距離，於戶外場所(如戶外風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等)，盡可能落實實聯制，配合活動場所管理單位的人流管控，以降低感染風險。

李佩璇建議，如有發燒或上呼吸道不適者，應禁止外出聚餐、聚會，在家自主休息並密切觀察症狀，確實佩戴醫用口罩。若不適症狀持續，請儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。