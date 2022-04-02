29歲越南籍吳姓女移工，2021年7月遭戴著電子腳鐐的50歲的性侵假釋犯王姓男子殺害，並棄時陳屍於桃園市後湖溪出海口的防風林內，桃園地院昨依殺人罪判王男無期徒刑。

回顧此起案件，王男於2021年7月23日與吳女前往永安漁港出遊，在過程中，王男疑似不滿屢次遭吳女冷嘲熱諷，一時情緒失控便以石塊重擊其頭部，並棄屍附近防風林旋即離去，吳女遺體直至31日才被該處漁民發現。

警方獲報後趕往現場，吳女死狀十分悽慘，除了地面有已乾掉的噴濺血跡，吳女的衣衫不整，褲頭也呈現遭解開的狀態，經警方循線逮獲王男後，王男矢口否認有性侵，檢方複訊後認定王男涉犯殺人重罪，恐有逃亡之虞，於3日向法院聲請羈押獲准。

據了解，犯下殺人案的王男為計程車司機，犯有多項性侵前科，2020年才假釋出獄，檢方判定王男有高度再犯的可能性，處分其戴上電子腳鐐，以便隨時監控行蹤。豈料，王男仍無所畏懼，在明知配戴電子腳鐐時行跡無所遁形，仍大膽犯下慘絕人寰的殺人案件。

桃園地院法官審酌，王男僅因與吳女發生口角，即心生不滿而持石頭攻擊，導致吳女頭、臉部外傷併顱骨、顏面粉碎性凹陷骨折致死，也使吳女死前受到極度恐懼，犯罪手法殘忍，行凶後又未曾想過救人，反而離開現場到銀樓購買金飾，視人命如草芥。

法官認為，王男於假釋期間犯案，顯見未能經由徒刑而生警惕，雖受氣憤情緒驅動而犯案，但無情剝奪友人性命，所為難容一般社會，審理時王男對犯案過程仍未吐實、避重就輕，非無從教化矯正，判無期徒刑將其與社會永久隔離，應足以達到社會防衛目的。