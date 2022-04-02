網紅郭鬼鬼以傲人的招牌G乳上圍走紅，被封為「雪乳戰神」，尤其畫龍點睛的一顆黑痣與青筋，更成為她的正字標記。昨(1日)逢愚人節，她在IG秀出一支短片，坦言不忍了要告訴大家真相，先前她透露急速瘦身造成的後遺症不小，其中一項就是掉髮，片中見她一頂頂拆掉假髮，最後竟剩下大光頭，嚇傻粉絲，但也有人立即發現應該是愚人節玩笑，笑說：「這一定是假的～～哎呀，我眼睛業障重啊，無論鬼鬼是什麼樣子，我都喜歡」。

郭鬼鬼日前自曝晉升為講師，她分享將成為某大學「金融科技與創新管理中心」的業界講師，同時也曝露了鬼鬼的本名叫「郭家吟」，而照片中可見她秀出聘書，將招牌G乳放在聘書上，讓人重點不知道放哪，但隨即收到官方關切要求下架照片，她也在臉書限動回應真實心聲：「原來台灣某某部的公職人員還在封建時代，世界果然跟不上台灣，一早就要求我下架照片，衣著也都沒有問題，何來不尊重聘書，我只是胸部比較大一點」，引來網友一陣安慰。

郭鬼鬼自曝光頭造型。（圖／翻攝自angelakuo0504 IG）

近日，郭鬼鬼分享自己從醜小鴨變天鵝的經過，曬出從幼稚園、國中、還有4年前的變化紀錄，她坦言自己原本是黑肉底、嬰兒肥，透過不斷瘦身才晉身到女神地位，「除了戒掉飲料、不吃任何醬，不吃蔥薑蒜、香菜。每天凌晨『穿雨衣跑操場1600公尺』整整一個月只喝水、喝寒天。」但後遺症就是導致胃穿孔，還因此留下了胃痛後遺症。

昨郭鬼鬼進一步說：「前篇提到瘦身造成的後遺症，其中之一就是『髮量減少』，醫師說也許是壓力造成」，但為了完成工作於是只好戴假髮，然而影片中她雖看來真的拆掉了最後的短髮髮型，其實應該只是濾鏡效果，有人說：「想騙我」、「今天愚人節，我信妳個鬼」，但也有人覺得可能髮量變少是真的，安慰回：「我覺得長髮飄逸、短髮俏麗、光頭哇尬意（我喜歡）」、「假髮拿下來，瞬間很不捨」、「還是很可愛啊」。