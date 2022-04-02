針對剛剛在大陸結束的第三次阿富汗問題鄰國外長會，美國國務院發言人普萊斯在當地時間3月31日記者會上回答大陸央視記者提問時表示，「中美俄＋」磋商機制非常有建設性，國際社會在對待阿富汗問題上保持團結至關重要。

普萊斯表示，美國阿富汗問題特別代表韋斯特（Tom West）在3月31日參加了在大陸安徽屯溪舉行的阿富汗問題「中美俄＋」磋商機制會議。這次會議參與方包括來自美國、大陸、俄羅斯以及巴基斯坦的特別代表，這幾個國家都對阿富汗塔利班政府有著舉足輕重的作用。

普萊斯指出，「中美俄＋」磋商機制非常有建設性作用，國際社會在阿富汗問題上保持團結至關重要，特別是對於與阿富汗塔利班政府密切相關的各方來說，美國一定會在其中，俄羅斯也會在其中，大陸也會在其中，甚至包括巴基斯坦也很重要。相關國家都要肩負起責任，幫助阿富汗塔利班政府走在正確的方向上。