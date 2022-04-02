兩烏克蘭米（Mi）-24「雌鹿（Hind）」攻擊直升機越界攻擊俄儲油設施

社群網上瘋傳的影片顯示，至少兩架烏克蘭米（Mi）-24「雌鹿（Hind）」攻擊直升機1日早悄悄越界，低空飛入俄羅斯，攻擊了位於俄烏邊界北方約25 英里（約40公里）的貝爾哥羅德（Belgorod）儲油設施。

據《動力》（The Drive）與《航空家》（The Aviationist）網1日報導，要是證實，這是突襲將是烏軍的重大成就，同時暴露出俄軍防空的弱點。此外，這不僅會影響俄方的燃油供應，也將對為攻烏挫折日益沮喪的克宮造成心理影響。

而烏克蘭飛行員所用的戰術很明顯，那就是超低空飛行，以避免俄羅斯航太部隊（VKS）雷達偵測，直到抵達目標區域，才發射看似 S-8 非制導火箭彈的武器，接著再低空飛離。

分析指出，雖然這並不是烏克蘭第一次攻擊貝爾哥羅德的目標，但俄羅斯沒料到的，或許是烏克蘭會派人駕駛直升機越界突襲，而不是發射彈道飛彈攻擊。

Video reportedly of the two Ukrainian Mi-24 helicopters that took part in the attack on the oil facility in Belgorod. https://t.co/Ue5sVJPPZ8 pic.twitter.com/NRpEAHcc4B — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022