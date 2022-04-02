社群網上瘋傳的影片顯示，至少兩架烏克蘭米（Mi）-24「雌鹿（Hind）」攻擊直升機1日早悄悄越界，低空飛入俄羅斯，攻擊了位於俄烏邊界北方約25 英里（約40公里）的貝爾哥羅德（Belgorod）儲油設施。
據《動力》（The Drive）與《航空家》（The Aviationist）網1日報導，要是證實，這是突襲將是烏軍的重大成就，同時暴露出俄軍防空的弱點。此外，這不僅會影響俄方的燃油供應，也將對為攻烏挫折日益沮喪的克宮造成心理影響。
而烏克蘭飛行員所用的戰術很明顯，那就是超低空飛行，以避免俄羅斯航太部隊（VKS）雷達偵測，直到抵達目標區域，才發射看似 S-8 非制導火箭彈的武器，接著再低空飛離。
分析指出，雖然這並不是烏克蘭第一次攻擊貝爾哥羅德的目標，但俄羅斯沒料到的，或許是烏克蘭會派人駕駛直升機越界突襲，而不是發射彈道飛彈攻擊。
文章來源：Ukrainian Mi-24 Gunships Slipped Across The Border With Russia To Carry Out Attack On A Fuel Depot
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。