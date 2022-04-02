華為官網4月1日最新公告資訊顯示，華為CFO孟晚舟擔任輪值董事長。郭平不再擔任華為輪值董事長，轉任華為監事會主席。至此，華為共有三位輪值董事長包含徐直軍、胡厚崑、孟晚舟。

根據中新經緯引述華為官網資訊顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為，歷任公司國際會計總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。現任副董事長、輪值董事長、公司CFO。

公告中說明，根據華為輪值董事長制度，每位輪值董事長的輪值期為六個月。從2022年4月1日至2022年9月30日期間由胡厚崑當值輪值董事長，在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

這一任命源於4月1日華為舉行的監事會換屆選舉。華為公告表示，此次選舉產生了監事會主席、監事，以及候補監事。

華為發言人表示，公司致力優化和完善內部治理架構，以使公司基業長青，此次監事會換屆是公司治理按章程有序推進的一項工作。華為公司監事會是公司最高監督機構，代表股東行使監督權。