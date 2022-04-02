1日在桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽爆發衝突事件繼續延燒，攻城獅在2日凌晨2點發布兩點聲明，除了強調絕無下達用本土球員攻擊對方洋將的策略，贏球關鍵應在全隊精準執行賽前計畫，加上高國豪與朱雲豪扛下進攻重擔，更澄清林冠綸總教練賽後受訪並未了解整個衝突的詳細過程，才會認為羅賓森不是刻意攻擊林宜輝臉部，並非替自家球員辯解。

以下是攻城獅發布聲明內容，『新竹街口攻城獅球團針對4月1日與桃園領航猿之衝突事件發布以下兩點正式聲明。第一，攻城獅球團絕無下達「以本土球員攻擊對方洋將」之策略，更不鼓勵球員做出惡意攻擊動作，球團絕對尊重聯盟於賽後發布的懲處與判決。攻城獅隊於賽前制定許多針對領航猿進攻體系的防守策略，全隊也精準執行賽前計畫，加上高國豪與朱雲豪扛下進攻箭頭，成為獲勝關鍵。每個賽場上的事件皆有前因後果，請桃園領航猿教練團與所有球迷勿惡意抹黑攻城獅球團以惡意策略取勝，並把掌聲跟焦點還給表現優異的攻城獅本土球員。

第二，林冠綸總教練於賽後接受場邊訪問時針對衝突事件之回覆「兩邊球員都是努力打球，努力爭取勝利，我相信這些動作都不會是故意的」，係因賽事過程中教練團不能觀看IRS回放，以致林冠綸總教練並不完全了解林宜輝與羅賓森之詳細肢體衝突。上述受訪時回覆是指以總教練觀點認為羅賓森不是惡意攻擊林宜輝臉部，並不是為自家球員辯解，賽後轉播單位也因「未事先告知教練將於訪問期間播出詳細衝突畫面」立刻至攻城獅休息室向林冠綸總教練致歉。』