第二代「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）近年來積極轉型成演技派，近期作品《倒數時刻》入圍奧斯卡最佳男主角，雖然沒有成功奪下影帝，卻目睹現場的爭議舉動；頒獎人克里斯洛克因為調侃威爾史密斯老婆，導致威爾史密斯暴怒，衝上台賞了克里斯洛克一巴掌，當時安德魯加菲爾被拍到當下反應是滑手機，近日網路上流傳一則影片，是安德魯加菲爾出現場後，模仿起威爾史密斯的動作，在街上表演驚人的一幕。

第二代「蜘蛛人」安德魯加菲爾德出演了蜘蛛人系列電影後獲得全球高人氣，他轉向投入文藝電影，接連出演《鋼鐵英雄》和《沉默》等多部，在《蜘蛛人：無家日》回歸演出蜘蛛人讓影迷們大為感動，表現驚艷不少觀眾，近期第94屆奧斯卡則帶著作品《倒數時刻》提名最佳男主角，成為威爾史密斯的勁敵之一。

然威爾史密斯因為老婆的光頭造型被調侃，不滿上台打頒獎人克里斯洛克，引起滿城風雨。經過這串插曲，威爾史密斯仍然獲得奧斯卡的最佳男主角，台上感性落淚道歉，同獲提名的安德魯加菲爾德在頒獎典禮結束後步出現場，表情看起來沒有未獲獎的失落。

只見安德魯加菲爾德跟著其他嘉賓一起緩緩退場，他走出場館外，朝認識的友人點頭，表達方才的感想，從唇型可以看出他在講「這他X的是在幹什麼？」，口中似乎是說威爾史密斯剛才在現場說的話，接著做出誇張表情，手舉著揮過去打在自己手上，模擬打巴掌的情境，接著抱住女性友人笑成一團。

（來源／unCrazed Youtube）

這段影片被放到網上後網友評論「吃到前排瓜必須給朋友炫耀一下」、「:畢竟在現場，也是見過大場面的人了」、「這不就是剛在前線吃到瓜瘋狂和我朋友說的我麼哈哈哈」、「威爾打人的見證人」、「看來他立馬看手機是真的在分享現場發生了什麼了」