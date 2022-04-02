農委會主委陳吉仲近日受訪時指出，小麥價格節節高漲，要大家多吃炒飯，受到外界諸多批評，陳吉仲昨晚在臉書指出，因為國際新冠肺炎疫情導致運費大增及俄烏戰爭的關係，小麥進口價格節節攀升，連帶導致麵粉類製品的價格上漲。身為國家的農委會主委，在這種時刻當然要鼓勵消費者多吃國產的台灣米食。即使部分有心人士斷章取義，故意以舉例的炒飯等扭曲原意，還是要堅持推薦最高品質的國產米與台灣米食。

陳吉仲表示，米食作為台灣人長期的主食，不僅營養美味，價格親民，且有非常多的變化，例如肉粽、滷肉飯、蓋飯、燴飯、油飯、米糕、飯糰、炒飯、湯圓、米苔目......等各式各樣的米食，可以滿足消費者各種口味。由於稻米幾乎全是國產，選擇米食的碳足跡也相對來得低，對環境永續更有幫助。

陳吉仲說，當您選擇吃臺灣米食，不只能吃飽，也促進了糧食安全、生態環境、景觀文化、地下水涵養等正面貢獻。台灣的水稻田涵養了7成5的地下水；因為有水稻田，才有金城武樹、雲門舞集的「稻禾」，甚至可以說許多臺灣的傳統就是從水稻文化中孕育出來的。每當乘坐高鐵或火車，駛過嘉南平原的綠油油或黃澄澄，更是多少離鄉打拚遊子的記憶，所以吃一口臺灣米食，不只是消費國產白米而已，更是為這座寶島的永續未來做出了貢獻。呷飽未？歡迎大家來吃臺灣米。