新科奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）因不堪妻子在典禮上受辱，當著轉播鏡頭的面呼了主持人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌。風波延燒數日後，今(2日)稍早，他發表聲明將正式「退出美國影藝學院」，辭去會員資格以示負責，他也承認自己犯的錯無法原諒，願意接受接下來的所有懲處。

主持人克里斯洛克日前在奧斯卡典禮上大開威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）因病掉髮的玩笑，威爾起初笑笑，但之後卻暴走後衝上台替太太出氣賞巴掌，更爆粗口怒嗆克里斯不要亂提他太太的名字，這段影片播出後正反兩極評論，對此，影藝學院近日發聲明譴責暴力行為，暗示威爾史密斯恐將付出代價。

然而在影藝學院的聲明中指出，當下他們便介入制止，要求威爾離場中止參與典禮，昨八卦媒體卻報導，有目擊者稱製作人威爾帕克（Will Packer）和另一名官員其實是挽留威爾，甚至有人還對威爾說：「我們不想讓你離開」，抨擊影藝學院說謊，威爾帕克則否認撇清，稱自己絕沒有出手讓威爾留在場內，傳決定「不想讓威爾離開」的人也不是他。

為了平息戰火，美媒《PEOPLE》報導影藝學院將召開懲戒委員會討論此事，而稍早威爾史密斯搶先一步出手，宣布將辭去影藝學院會員資格，承認當下行為不當，「相當不可原諒」，剝奪了當晚其他人受到祝賀的機會，也辜負影藝學院的信任，呼籲外界能將重心放回這些因成就而受到表揚的人身上。據知，威爾史密斯失去會員身分後，之後依舊能有被奧斯卡獎項提名的機會，只是未來將無法再有會員投票權。