國民黨台南市長提名人謝龍介打出「政黨輪替」牌，公開呼籲選民讓國民黨做看看。資深媒體人趙少康昨(1日)在臉書表示，過去就說謝龍介是目前民調接近黃偉哲，「最有機會代表藍軍贏回台南市長的戰將」，很高興最後謝龍介獲得提名，原本有意參選的立委陳以信也展現風度，全力支持，國民黨展現團結一心，令人對台南市長一役充滿信心。

趙少康在臉書說，謝龍介議員具有政治魅力、魄力十足，尤其是他對於民進黨的監督更是精準到位、非常嚴厲，即使面對民進黨排山倒海的攻擊，他也毫無畏懼，因為他一路走來、始終如一，重點是始終跟基層民眾站在一起，這點讓人非常敬佩，且戰鬥力跟親和力更是沒話說。

去年底四大公投期間，趙少康指出，印象很深，到台南宣講公投時，謝龍介所到之處獲得民眾熱情迴響，可見謝在台南真的是用心經營，深耕基層，正如謝所說，「我比民進黨還要了解台南」。因此他要恭喜謝龍介獲得提名，也會全力支持，希望他用他的龍捲風翻轉府城，讓府城再造風華。

對此有不少網友在趙少康臉書貼文底下留言表示，「龍介仙這次一定要拚贏」、「深耕地方的人必須要給他機會」、「只有再為謝龍介加油、再加油」、「讓用心又有愛心為台南人做事爭取福利的人一次機會」、「有志者事竟成加油」。