黛安芬．Premium絢麗系列 水感動舒適無鋼圈款(溫柔粉)Model照。（黛安芬提供）

黛安芬．Shape Smart智能塑型系列 微V無鋼圈款(優雅紫)Model照。（黛安芬提供）

迎來繁花綻放的浪漫初春，德國百年內衣品牌Triumph黛安芬也於初春呈現多款以花卉為設計靈感的全新系列， 以無痕花卉圖騰勾勒舒適自在風格的「Shaping Smart智能塑型系列」、優雅梔子花交織時尚奢華風格的「Premium絢麗系列」、俏麗九重葛襯托熱情魅力的「嘉年華水感動系列」、以及華貴牡丹打造華麗氣場的「初綻牡丹系列」，詮釋春天花園中花朵盛放，由內而外如花朵綻放般的優雅柔美。

「Shaping Smart智能塑型系列」春夏新色微V無鋼圈持續以創新4D技術－4D立體彈力罩杯提供透氣親膚的穿著體驗，4D壓模技術讓罩杯自然成型，提供無痕自在的內在美設計，並以4D彈力蕾絲透過簡約大方的線條設計勾勒出大氣優雅的花卉圖騰。同時，此系列將罩杯內層的無痕網布月牙延伸至杯緣，以雙層月牙將胸部溫柔集中，而前胸則採用微V設計，自然襯托流線曲線，在感受無鋼圈內衣提供的無壓穿著體驗時，享受穩定舒適與時尚風格並具的簡約內在美，特別推薦給追求舒適自在及機能支撐的現代女性，出席任何場合、面對各式穿搭需求都能輕鬆搭配，由內而外打造柔美而堅韌的魅力。

風格亮麗的桃紅色九重葛素來給人一抹熱情奔放的形象，黛安芬推出的「嘉年華水感動系列」低Ｖ集中鋼圈款以此花卉與前胸的刺繡蕾絲設計結合，V型曲線水感動罩杯結合軟鋼圈設計，內含極輕盈水波襯墊的Bra Air呼吸罩杯提供溫柔支撐，襯托完美胸型。此外，此款內衣於內層採用雙層網布月牙提托片，加強側壓讓胸型自然集中托高；搭配胸前低脊心剪裁。

「初綻牡丹系列」延續了FLORALE系列對精緻設計的堅持，提供女性奢華雅緻的內在美選擇，而美麗奔放的牡丹刺繡花片更增添高貴優雅的女人味。此系列採用一體成型的彈力襯墊罩杯，散發珍珠般光澤感的無痕罩杯，側緣以彈性網布溫柔包覆美胸，華美刺繡亦沿著罩杯兩側延伸至肩，完美達到側拉提托及穩定包覆效果。今年黛安芬更在春夏之際推出全新的藕紫色選色，在塑造沉穩形象之餘，更增添了一絲高雅氣質。