東南水泥因施工不慎，導致重大工安事故，高鐵營運停擺、逾10萬人受影響。交通部已決定求償到底，高雄、台南市政府跟進；高雄市環保局更率先開出500萬元罰單。台灣鐵道暨國土規劃學會直言，「這是一場與重大軌道事故錯身而過的嚴重意外」。

一年前的太魯閣號408次事件，造成49死、213傷，肇因就是一個小小的工地疏失；不料一年後，又是一個施工疏失，儘管只衝擊連假疏運，但更驚險的是，水泥塔崩塌地點，與高鐵、台鐵正線只相距100公尺。

事故發生地點，緊鄰台鐵、高鐵路線。（翻攝鐵道學會臉書）

鐵道學會指出，經初步測量，東南水泥工地崩塌的位置，差50公尺就會碰到台鐵的側線，距離100到150公尺，有可能危害台鐵或高鐵正線列車；幸好當時沒有列車通過，否則後果不堪設想。

工安的檢討言猶在耳，鐵道學會表示，交通部長王國材回顧一年前的太魯閣號事故，結果緊鄰路線的工地又出狀況，「這次又要檢討多少人？」

鐵道學會直言，檢討多少官員都沒用，若缺乏風險認知，鐵道員工與乘客的性命都難以獲得保障。更何況這次不是脆弱的邊坡，也不是鐵道工程，仍危害正線列車運行，「交通部到底知不知道，還有多少工地會危害乘客安全」。