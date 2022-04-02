中國外交部網站2日報導，中國國務委員兼外長王毅1日在安徽屯溪，會見來華訪問的緬甸外長溫納貌倫表示，中方願同緬甸政府和各黨各派開展國家治理和發展經驗交流，助力緬實現國內政治和解、重啟民主轉型進程。雙方應推進中緬經濟走廊建設，加強工業園區、跨境電網、互聯互通合作，實施好重大標誌性專案。深化團結抗疫，發揮疫苗灌裝合作積極效應。中方將繼續根據緬方需要，全力提供疫苗和抗疫物資支持。抓緊推進減貧示範項目，加快疾控中心、農村道路橋梁、工業培訓中心等合作，優先實施一批「小而美」民生項目。

王毅說，無論形勢如何變化，中方都將支持緬方維護主權、獨立和領土完整，支持緬方探索符合本國國情的發展道路，支持緬甸人民追求幸福安寧生活。願同緬方落實好習近平歷史性訪緬成果，圍繞構建中緬命運共同體這一目標，打造雙方政治互信、合作互利、民心互通、人文互鑒四大支柱，統籌深化各領域交往合作。

溫納貌倫指出，這是他首次訪問東協以外國家，彰顯了緬中深厚特殊的胞波情誼。雙方始終平等相待、相互尊重。緬方將堅守兩國共同宣導的和平共處原則，落實習近平主席歷史性訪緬成果，發展建設好緬中命運共同體。緬方堅定奉行一個中國政策。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。緬方完全支持中方在涉及核心利益問題上的立場。感謝中方為緬發展和抗疫提供的巨大支援。願擴大雙方經貿合作，加快經濟走廊建設，推動共建「一帶一路」取得更多實質成果。

雙方就區域合作深入溝通。王毅表示，中方支持緬方擔任好中國－東協關係協調國、瀾湄合作共同主席國，支持緬方年內舉辦瀾湄合作第四次領導人會議和第七次外長會，願共同推動各方盡快就5年行動計畫達成一致。

溫納貌倫介紹了東協緬甸問題特使訪緬情況。王毅表示，緬甸是東協大家庭一員，希東協各國堅持東協方式，維護東協團結，發出一致聲音，本著不干涉內政原則，與緬方一道建設性落實東協「五點共識」。

雙方還就南海問題交換意見。王毅表示，期待緬方發揮《南海各方行為宣言》和「南海行為準則」共同主席國作用，推進「南海行為準則」磋商進程，共同建設和平之海、友誼之海、合作之海。

溫納貌倫對當前國際局勢劇變加重緬經濟困難深感擔憂。王毅表示，中方願同緬加強協調，助緬克服困難，強調應共同應對烏克蘭危機的負面外溢效應，共同反對單邊制裁和長臂管轄，共同維護開發中國家正當權益。雙方還就若開邦問題交換意見。會談後，雙方見證交換經濟技術和農業等雙邊合作文件，並共同為緬甸駐重慶總領事館揭牌。